За начинкою це звичайний realme 10 Pro у версії 8+128 ГБ.

Компанії Coca-Cola і realme разом представили тематичний смартфон "кока-коли". Пристрій називається realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition і є особливою версією звичайного realme 10 Pro.

По начинці від базової версії лімітована модель не відрізняється. Головні фішки – тематичний дизайн і комплект поставки з бонусами.

Телефон виконаний у двоколірному червоно-чорному рішенні, а на задній панелі зображений логотип знаменитого напою. Новинка поставляється в тематичній коробці, в якій також лежать аксесуари. Наприклад, є наклейки, фігурка і скріпка для вилучення сімки у вигляді пляшкової кришки.

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Спереду встановлений 6,72-дюймовий екран IPS Full HD + з підтримкою частоти 120 Гц. За продуктивність відповідає Snapdragon 695, в зв'язці з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті. Батарея на 5000 мАг підтримує зарядку потужністю 33 Вт. Основна камера на 108 Мп. Фронталка – 16 Мп.

Серед інших особливостей: унікальна анімація зарядки, що імітує наповнення пляшки коли, "шипучі" шпалери та набір значків, які доступні тільки в цій версії Realme 10 Pro. Також можна налаштувати оповіщення зі звуком пляшки, що відкривається.

Лімітований смартфон надійде в продаж в Індії з 14 лютого за ціною 20 999 рупій (близько 9400 гривень). В Україні "колафон", скоріш за все, продаватися не буде.

Детальніше про Realme 10

Дует realme 10 Pro був представлений у листопаді 2022 року. Обидві моделі пропонують дизайн в дусі смартфонів Honor, підтримують 5G, оснащуються 5000 мАг з 33 Вт зарядкою в комплекті та працюють на новітній realme 4.0 на базі Android 13.

При цьому старша модель 10 Pro Plus – перша в своєму ціновому сегменті з вигнутим 120-герцовым екраном. Очікується, що обидва смартфони з'являться в Україні найближчим часом.

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