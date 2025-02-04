Opera випустила новий браузер для тих, хто 'стресує'

З медитаціями, мінімалістичним дизайном та іншими функціями для розслабленого використання.

Opera поповнила лінійку фірмових браузерів новою пропозицією. Opera Air - це перший у світі браузер для розслабленого використання та боротьби з думскролінгом, кажуть розробники.

Opera Air вміє нагадувати про те, що ви надто давно ним користуєтеся, і радити зробити перерву. Ще пропонуються різноманітні вправи (розтяжка шиї, медитація тощо), у виконанні яких допоможе браузер.

Крім того, в додатку є функція проведення заняття з дихальних практик і заспокійливі звуки та музика, які допоможуть зняти стрес і поліпшити концентрацію. При цьому Opera Air - повноцінний браузер із блокувальником реклами, VPN і чат-ботом.

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Opera Air доступний безкоштовно для Windows і macOS.

Раніше в мережі писали про новий браузер для Windows, який ті, хто випробував, називають "заміною Chrome, на яку ви так довго чекали". Але зазначається, що потрібен час, щоб звикнути до нового дизайну і поєднання клавіш.

Нагадаємо, на iPhone з виходом iOS 18 з'явилася можливість одним дотиком приховати рекламу або взагалі будь-який вебелемент на сайтах у Safari. По суті, функція працює як блокувальник реклами, хоча в Apple уникають такого неймінгу.

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