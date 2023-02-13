Зараз для ЗСУ дуже важливо використовувати для синхронних ефективних дій технологічну перевагу, зокрема супутниковий зв'язок і БПЛА.

Українським військовим у боротьбі з російськими загарбниками значно допомагають супутниковий зв'язок Starlink, безпілотники та системи ситуативної обізнаності, такі як Delta.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, Без цих технологій ЗСУ було б значно складніше у війні з РФ.

"Перше, що хотів би виділити - це Starlink. Не уявляю, як без них можна було б будувати цю мережеву війну. По-друге, це БПЛА, тому що це очі Збройних сил і можливість вражати об'єкти ворога та його живу силу. По-третє, це система ситуативної обізнаності, наприклад, Delta. Коли можна в режимі реального часу наносити шари інформації на мапу для того, щоб приймати ефективні управлінські рішення", - сказав Федоров.

Він зазначив, що російські війська також використовують безпілотники та власні системи ситуативної обізнаності. Однак, завдяки Starlink ЗСУ мають інші можливості в плані швидкості. "І тут тепер на перше місце постає питання синхронізації власних сил", - сказав міністр.

Федоров наголосив, що зараз для ЗСУ дуже важливо використовувати для синхронних ефективних дій технологічну перевагу, зокрема супутниковий зв'язок і БПЛА. При цьому, за його словами, зараз некоректно порівнювати та оцінювати, у кого в цілому є технологічна перевага.

"Зараз відбувається технологічна і організаційна війна. Хто швидше пристосовується до нових технологічних умов ведення війни, той, звичайно, перемагає на певній ділянці та стратегічно", - сказав голова Мінцифри.

Starlink в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно SpaceX обмежила українським військовим доступ до супутникового зв'язку Starlink для управління безпілотниками. Президент компанії Гвінн Шотвелл пояснила, що компанія не хоче, щоб українські військові використовували технології SpaceX для наступальних ударів.

У відповідь на це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що пані Шотвелл в особі керівництва компанії потрібно визначитися: чи підтримує SpaceX росіян в їх "праві" на вбивство українців, або ж відстоює свободу України та її нації.

На початку лютого Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо запровадження української військової інформаційної системи Delta у Силах оборони. Вона дозволяє нашим солдатам в режимі онлайн бачити поле бою й розташування ворожих військ. Платформа допоможе Збройним силам України швидше звільнити територію від окупантів.

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