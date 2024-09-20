Як очистити пам'ять на телефоні, не видаляючи фото і додатки: перевірений спосіб

Хоч би як багато вільного місця у нас було, воно стрімко закінчується, і рано чи пізно доводиться позбуватися непотрібних файлів.

Одним із ключових ресурсів смартфона, поряд із ємністю акумулятора, є пам'ять. Її нестача заважає встановлювати додатки та робити фото. Найчастіше причиною нестачі вільного місця стають "ненажерливі" додатки. Серед таких – Telegram.

Незважаючи на те, що це всього лише месенджер, а не іграшка з 3D-графікою, він нерідко займає багато місця без відома користувачів. Як звільнити місце та запобігти швидкому заповненню сховища в майбутньому – розповімо в цій замітці.

Як очистити пам'ять телефону без втрати даних

Якщо ви активно користуєтеся Telegram або WhatsApp, ви могли помітити, що ваш смартфон автоматично зберігає зображення та відео з листувань і груп. Це робиться для того, щоб не завантажувати їх щоразу під час відкриття чату.

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З одного боку, це зручно і допомагає заощадити мобільний трафік, але з іншого – з часом у пам'яті смартфона накопичується безліч непотрібних даних. І тут без втручання користувача не обійтися.

Для наочного прикладу: зайдіть у налаштування і подивіться, як розподіляється місце в сховищі. Швидше за все, Telegram займає пару гігабайтів. При цьому розмір месенджера після інсталяції становить лише 130 МБ.

Хоча в налаштуваннях телефону фото і відео з Telegram відносяться не до кешу, а до даних програми, зайвого сміття можна легко позбутися. Для цього зайдіть у Телеграм і пройдіть шляхом: "Налаштування" → "Дані та пам'ять" → "Використання пам'яті" → "Очистити весь кеш".

У нашому випадку в кеші Telegram накопичилося майже 1 ГБ. Подібне "очищення" щомісяця гарантує повернення кількох Гбайт пам'яті. А найголовніше – ваші файли нікуди не зникають, і якщо потрібно, вони прогрузяться знову. Головне – не видаляти самі листування і чати.

Як приклад ми вибрали Telegram, оскільки це найпопулярніший месенджер серед українців. Але аналогічні дії можна провести і з іншими месенджерами. Той самий WhatsApp під час перегляду фото або відео за замовчуванням зберігає весь контент у галереї. Його теж необхідно час від часу чистити від "сміття".

До речі, цей підхід застосовний і до TikTok, YouTube та інших "ненажерливих" додатків. Подібно до месенджерів, вони автоматично завантажують контент на ваш пристрій, щоб забезпечити плавний перегляд стрічки без затримок.

А ось якщо Telegram не займає багато місця, а пам'яті все одно не вистачає, то, найімовірніше, доведеться видалити деякі медіафайли та/або розглянути варіант купівлі SD-карти. На неї можна перенести важливі дані, такі як фотографії та відео, щоб звільнити місце в пам'яті телефону.

Раніше УНІАН розповідав, як заряджати смартфон, щоб батарея служила довше. Хоча існує безліч різних рекомендацій від різних експертів, реальне правило дуже просте і не потребує жодних додаткових зусиль.

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