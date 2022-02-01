Якщо ваша місячна оплата за тарифом скоро закінчується, не поспішайте поки оновлювати її.

Найбільший гравець на ринку мобільного зв'язку в Україні "Київстар" анулював частину своїх тарифів, які виявилися найменш популярними серед абонентів.

Зокрема, йдеться про пакетні пропозиції "Розваги" та "Пошук". Водночас в компанії вирішили відмовитися від додаткових пакетів Інтернету об'ємом 250 – 7 000 МБ.

До речі, абоненти, які вже оплатили вищезгадані пакети на місяць наперед, отримають від мобільного оператора гарну компенсацію – пакетну пропозицію VIP-інтернет, яка діятиме протягом місяця. Для цього необхідно залишити заявку у товаристві Київстару на фейсбуці або зателефонувати за номером 466.

Зазначимо, що сьогодні особливою популярністю серед абонентів Київстару користується пакет "День онлайн". Його замовляють у тих випадках, коли моб. інтернет в основному пакеті послуг закінчився у найвідповідальніший момент. На вибір доступно 1000 МБ або 4000 МБ за 15 грн та 30 грн відповідно, що дешевше, ніж користуватися додатковими пакетами по 100 Мб у тарифі.

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Раніше Київстар назвав найпопулярніші місця відпочинку серед українців. У п'ятірку найпопулярніших країн увійшли Польща, Єгипет, Німеччина, Угорщина і Турія – в порівнянні з 2020 роком географія закордонних подорожей користувачів помітно розширювалася.

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