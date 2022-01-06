Схоже, що і у 2022 році у світовому IT продовжиться рекрутинговий "бум".

Пандемія коронавірусу суттєво змінила методи роботи багатьох людей – віддалена робота і Zoom-зустрічі стали нормою в багатьох областях, часто стираючи межі між роботою і будинком.

Між тим багато хто, незалежно від віку, статі і статусу, переосмислив свою кар'єру і зважився на зміни, подавшись в айті. З такої нагоди видання Venture Beat склало добірку із 5-ти ІТ-спеціальностей, які будуть найзатребуванішими у 2022 році.

Java-Розробник

В обов'язки розробників Java входить створення вебдодатків, ПЗ і програм. Переважно, вони працюють протягом усього циклу розробки продукту. Ця спеціальність незмінно користується великим попитом, і як прогнозують експерти, багато компаній у 2022 році будуть в активному пошуку java-розробників.

Крім того, типові обов'язки розробників Java охоплюють:

проєктування, впровадження та підтримку Java-додатків;

забезпечення високої доступності та продуктивності;

участь на всіх етапах життєвого циклу розробки;

написання добре спроєктованого, ефективного і тестованого коду.

Cloud-архітектор

Хмарний архітектор, або архітектор хмарних рішень – це ІТ-фахівець, який відповідає за справність стратегії хмарних обчислень компанії. Сюди входить впровадження нових хмарних рішень, проєктування хмарних додатків, а також управління і моніторинг хмарою.

Часто ці фахівці несуть відповідальність за усунення розриву між складними бізнес-проблемами і рішеннями в хмарі.

Читайте такожВизначено найкращих роботодавців в IT-галузі України: хто у спискуСеред необхідних навичок, якими повинен володіти хмарний архітектор, виділяють: досвід роботи з такими мовами програмування, як Python, Ruby і Elixir, досвід роботи в області ІТ-інженерії і відмінні лідерські якості.

Продакт-менеджер

Продакт-менеджери відповідають за розвиток проєкту – від етапу планування і аж до релізу. Зазвичай вони є сполучною ланкою, які об'єднують команди і гарантують, що всі працюють в правильному напрямку.

При пошуку продакт-менеджера компанія дивиться на сильні аналітичні навички, досвід управління, високий рівень організації, а також досвід використання таких інструментів, як PivotalTracker або Jira.

Спеціаліст з кіберзахисту

Кібербезпека нині важливіша, ніж будь-коли. "Білі хакери", як ще називають представників цієї професії, захищають компанії від хакерських атак і оберігають клієнтів від крадіжки їх інформації. Без команди провідних фахівців в області ІТ-безпеки компанії ризикують втратити величезні суми грошей через витік даних і головний біль через незадоволених клієнтів.

Фахівцям з кібербезпеки потрібні наступні скіли:

навички розв'язання проблем;

знання в області безпеки на різних платформах;

відмінні комунікативні навички і глибокі пізнання в комп'ютерній криміналістиці.

Науковці даних

Завдання фахівця з обробки даних – використовувати машинне навчання для прогнозування та аналізу даних. Серед найбільш типових завдань:

виявлення проблем аналітики даних;

визначення правильних наборів даних і змінних;

збір великих дата-сетів і подання інсайтів на основі даних акціонерів компанії.

Data science – це висхідна область, яка, безсумнівно, продовжить розвиватися в найближчі роки. Щоб претендувати на цю вакансію, потрібно знати мови статистичного програмування, такі як R, Python, SLQ, а також орієнтуватися в техніках дата-Майнінг.

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