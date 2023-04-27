Російський відеохостинг Rutube, який через мережу структур належить державі, витратить 30 млрд рублів на оновлення серверної інфраструктури, щоб зрівнятися по "потужності" з можливостями YouTube. Про це виданню "Комерсант" розповіли два джерела, знайомих з планами компанії.
Повідомляється, що фінансування під цей проект компанія "запитувала" у "Газпром Медіа Холдингу", тобто це не її власні гроші, а виділені із зовнішніх джерел. Причому спочатку просили більше - 50-55 млрд руб., але отримали тільки 30.
Гроші витратять на розширення мереж доставки контенту (CDN), що дозволить прискорити завантаження відеороликів, в тому числі за рахунок розподілу трафіку між основним і додатковими серверами, фізично розташованими ближче до кінцевого користувача.
Зараз у відеохостингу є 15 CDN-серверів в Росії і окупованій Абхазії. До кінця 2023 року вони з'являться ще в семи російських містах, а також на мережах місцевих провайдерів в Білорусі, Казахстані, Вірменії та Узбекистані. В цілому за цей рік Rutube має намір збільшити пропускну здатність своїх CDN в два рази.
Навіщо відносно малопопулярному відеохостингу настільки різке і масштабне розширення апаратної інфраструктури, не уточнюється.
Росія готується до відключення YouTube
Раніше стало відомо, що головна соцмережа Росії "Вконтакте" теж затіяла масштабне оновлення і розширення серверної інфраструктури. Forbes припускає, що це робиться саме для того, щоб перехопити на себе трафік YouTube, коли його заблокують.
Після того, як YouTube почав блокувати контент з російською пропагандою, влада РФ звинуватила хостинг у тероризмі. Також в черговий раз пішли розмови про те, що YouTube можуть-таки заблокувати в Росії.