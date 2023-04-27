"Злий клон" американського відеохостингу російський Rutube отримав гроші на масштабне оновлення серверів.

Російський відеохостинг Rutube, який через мережу структур належить державі, витратить 30 млрд рублів на оновлення серверної інфраструктури, щоб зрівнятися по "потужності" з можливостями YouTube. Про це виданню "Комерсант" розповіли два джерела, знайомих з планами компанії.

Повідомляється, що фінансування під цей проект компанія "запитувала" у "Газпром Медіа Холдингу", тобто це не її власні гроші, а виділені із зовнішніх джерел. Причому спочатку просили більше - 50-55 млрд руб., але отримали тільки 30.

Гроші витратять на розширення мереж доставки контенту (CDN), що дозволить прискорити завантаження відеороликів, в тому числі за рахунок розподілу трафіку між основним і додатковими серверами, фізично розташованими ближче до кінцевого користувача.

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Зараз у відеохостингу є 15 CDN-серверів в Росії і окупованій Абхазії. До кінця 2023 року вони з'являться ще в семи російських містах, а також на мережах місцевих провайдерів в Білорусі, Казахстані, Вірменії та Узбекистані. В цілому за цей рік Rutube має намір збільшити пропускну здатність своїх CDN в два рази.

Навіщо відносно малопопулярному відеохостингу настільки різке і масштабне розширення апаратної інфраструктури, не уточнюється.

Росія готується до відключення YouTube

Раніше стало відомо, що головна соцмережа Росії "Вконтакте" теж затіяла масштабне оновлення і розширення серверної інфраструктури. Forbes припускає, що це робиться саме для того, щоб перехопити на себе трафік YouTube, коли його заблокують.

Після того, як YouTube почав блокувати контент з російською пропагандою, влада РФ звинуватила хостинг у тероризмі. Також в черговий раз пішли розмови про те, що YouTube можуть-таки заблокувати в Росії.

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