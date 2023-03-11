На пристойні платформи, на кшталт YouTube, пропагандиста вже не пускають.

Російський пропагандист Дмитро Пучков, відомий за творчим псевдонімом "Гоблін", отримав президентський грант в 19,3 мільйона рублів на свою програму "Вечерний излучатель", яка виходитиме на платформі RuTube.

Про отримання гранту на продовження пропаганди свідчить інформація на сайті російського "Президентського фонду культурних ініціатив".

Раніше Пучков вів свій великий канал на YouTube, який було видалено адміністрацією хостингу за "порушення правил спільноти". На каналі звучало багато антиукраїнської та антизахідної пропаганди.

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Коментуючи президентський грант для "Гобліна", відомий російський політолог Анатолій Несміян зазначив, що працювати з RuTube інакше як за гранти і дотації просто неможливо.

"Ресурс відпочатку тупиковий. (...) Виділення грантів на просування "патріотичної повістки" тільки підкреслює нездатність її існувати в рамках цього мертвого проекту, та ще й з вкрай невиразним змістом "патріотизму". Коли в телевізорі суцільна ненависть і культ смерті, то який сенс шукати те ж саме, але в інтернеті?"- пише Несміян.

Загроза блокування YouTube в Росії

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну відеохостинг YouTube почав активно блокувати канали, які поширювали російську пропаганду. У відповідь російська влада звинуватила ресурс у поширенні тероризму.

У перші місяці війни активно обговорювалася можливість блокування YouTube на території Росії, але на практиці цього так і не сталося. Втім, заклики заблокувати сервіс звучать в Росії досі.

При цьому російські пропагандисти і деякі державні структури в Росії почали переходити на платформу RuTube, шукаючи в ній альтернативу для YouTube. Це може бути підготовкою до блокування американської платформи в РФ.

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