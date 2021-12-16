Вони хороші, але про них говорять менше, ніж про інші моделі.

У році, що минає хороших мобільників стало навіть більше, ніж було до коронавірусу. Втім, з певних причин, багато крутих моделей майже не "засвітилися" на екранах радарів ЗМІ.

Про них допоміг згадати опитування користувачів популярного ресурсу Android Authority.

За результатами опитування безумовним лідером серед недооцінених смартфонів став Sony Xperia 1 III, Фотофлагман зберіг класичні для компанії риси дизайну і вперше в серії отримав перископічний об'єктив для знімання з оптичним зумом. За нього проголосували 35% респондентів.

Читайте такожXiaomi готує революцію у світі акумуляторів для смартфонівДруге місце зайняв ASUS Zenfone 8, який отримав 22,5% голосів. Розробники вирішили "йти проти течії" та випустили за $630 незвично компактний для сучасного ринку смартфон з 5.92-дюймовою матрицею і роздільною здатністю Full HD+. Гаджет також отримав задник зі скла Gorilla Glass 3 і 3,5 мм вихід для навушників.

До трійки лідерів входить і Vivo X70 Pro Plus, за який проголосували 14,7% користувачів. Компанія взяла найкраще з X60 Pro Plus, додавши до нього парочку ексклюзивних функцій, включаючи чіп обробки зображення V1, який компанія розробила сама. Він допомагає алгоритмам ШІ та покращує нічне знімання, регулюючи яскравість та рівень шумів.

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Samsung Galaxy A52S 5G (11.74%);

Poco F3 GT (7.59%);

Lenovo Legion Duel 2 (4.08%).

Ще 4% респондентів проголосували за "інший", назвавши в коментарях моделі на зразок Galaxy S21 Ultra, Sony Xperia 5 III і Xperia 10 III.

Раніше УНІАН ділився цікавим ТОПом, в якому були зібрані смартфони з кращою автономністю. Для багатьох людей камери, процесори і екрани смартфонів відходять на другий план, якщо гаджет доводиться заряджати кожен день.

Найдовше без підзарядки зможе пропрацювати смартфон Xiaomi Poco M3: ціна на такий гаджет в Україні стартує від 5 000 грн. Інший флагман Xiaomi і їх конкурентів з Realme – Realme 7 5G і Xiaomi Redmi 10 – зайняли друге і третє місце відповідно.

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Автор: Денис Пономаренко