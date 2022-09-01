В результаті відкриття на пристрій буде завантажена шкідлива програма AgentTesla.

Хакери масово розсилають українським, австрійським та німецьким організаціям електронні листи, відкриття яких призведе до завантаження шкідливої програми.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у своєму Telegram-каналі.

"30 та 31 серпня 2022 року зафіксовано масові розсилання електронних листів із темами "Технічне креслення" ("Technisches Zeichnen") серед українських, австрійських та німецьких організацій", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що у вкладенні до електронного листа міститься IMG-файл (наприклад, "Технічне креслення.img") з однойменним CHM-файлом. В результаті його відкриття на пристрій зрештою буде завантажена шкідлива програма AgentTesla.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня в Держспецзв'язку повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, російські хакери атакували Україну понад 1 тисячу разів.

Вас також можуть зацікавити новини: