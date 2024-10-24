WhatsApp отримає одну з корисних фішок Telegram: на неї чекали багато років

Після її впровадження збережені в хмарі контакти нарешті можна буде синхронізувати з телефоном.

У месенджер WhatsApp скоро мають додати власну книгу контактів – як у Telegram. Після її впровадження користувачі зможуть переносити контакти до "хмари" і використовувати їх на будь-якому девайсі, включно з веб-версією і клієнтом для Windows.

Раніше контакти користувача у WhatsApp зберігалися на пристрої, на якому він встановлений, через що в разі втрати смартфона або відсутності резервних копій вони губилися. Тепер після встановлення месенджера і входу в акаунт усі номери залишаться з ним, ідеться в блозі розробників.

Зазначається, що додані у WhatsApp контакти можна буде відновити навіть у тому разі, якщо людина зайде в акаунт з іншого пристрою.

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Спочатку книга контактів з'явиться у веб-версії WhatsApp і на комп'ютерах з ОС Windows, а потім і на інших пов'язаних пристроях. Контакти зберігатимуться за технологією Identity Proof Linked Storage (IPLS), яка використовує ключ шифрування, що генерується на пристрої. Тобто доступ до них зможе отримати тільки сам користувач.

Крім того, WhatsApp планує впровадити нову систему імен користувачів. Вона дасть змогу спілкуватися, не розкриваючи свій номер телефону, подібно до того, як це реалізовано в тому ж Telegram. Нововведення мають запрацювати найближчим часом.

Нагадаємо, після нещодавнього оновлення у WhatsApp дозволили надсилати HD-фото за замовчуванням. Також месенджер помітно прокачав відеодзвінки, збільшивши максимальну кількість учасників з 8 до 32 осіб.

Водночас у Telegram після жовтневого оновлення з'явилися подарунки, тоді як деякі суперечливі функції, зокрема, "Люди поруч", навпаки, видалили. Також, згідно з новими правилами, месенджер розкриватиме дані користувачів за запитом влади.

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