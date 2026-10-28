В Instagram з'являться довгі відео тривалістю до 90 хвилин

Соціальна платформа Instagram розпочала тестування нового формату відео Features, який дозволить публікувати ролики тривалістю до півтори години. Завдяки цьому платформа прагне залучити авторів довгого контенту та позмагатися за аудиторію з YouTube.

Як пише Bild, про початок випробувань 26 жовтня повідомили керівник Instagram Адам Моссері та віцепрезидентка з продукту Тесса Лайонс. Після перших тестів у Бразилії нову функцію планують запропонувати окремим авторам у США. Терміни її запуску в інших країнах, зокрема в Європі, поки не оголошували.

Новий формат має об’єднати короткі відео Reels із повноформатними шоу та іншими довгими роликами. Користувачі зможуть переглянути короткий уривок подкасту або програми, а потім перейти до повної версії безпосередньо в Instagram.

Відео дня

Як зазначається в публікації, повноформатні відео також з’являтимуться в рекомендаціях. Ролики планують публікувати в горизонтальному форматі, що, зокрема, має зробити їх зручнішими для перегляду на телевізорах.

Платформа розраховує залучити подкастерів, коміків та інших творців довгого контенту, а також утримувати глядачів усередині застосунку.

Для Instagram це не перша спроба закріпитися на ринку довгих відео. У 2018 році компанія запустила сервіс IGTV, орієнтований на такий контент, однак у 2022-му припинила його роботу.

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