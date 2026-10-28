В Instagram з'являться довгі відео тривалістю до 90 хвилин

Соцмережа, що починала як платформа для фото, хоче конкурувати з YouTube.

Соціальна платформа Instagram розпочала тестування нового формату відео Features, який дозволить публікувати ролики тривалістю до півтори години. Завдяки цьому платформа прагне залучити авторів довгого контенту та позмагатися за аудиторію з YouTube.

Як пише Bild, про початок випробувань 26 жовтня повідомили керівник Instagram Адам Моссері та віцепрезидентка з продукту Тесса Лайонс. Після перших тестів у Бразилії нову функцію планують запропонувати окремим авторам у США. Терміни її запуску в інших країнах, зокрема в Європі, поки не оголошували.

Новий формат має об’єднати короткі відео Reels із повноформатними шоу та іншими довгими роликами. Користувачі зможуть переглянути короткий уривок подкасту або програми, а потім перейти до повної версії безпосередньо в Instagram.

Відео дня

Як зазначається в публікації, повноформатні відео також з’являтимуться в рекомендаціях. Ролики планують публікувати в горизонтальному форматі, що, зокрема, має зробити їх зручнішими для перегляду на телевізорах.

Платформа розраховує залучити подкастерів, коміків та інших творців довгого контенту, а також утримувати глядачів усередині застосунку.

Для Instagram це не перша спроба закріпитися на ринку довгих відео. У 2018 році компанія запустила сервіс IGTV, орієнтований на такий контент, однак у 2022-му припинила його роботу.

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