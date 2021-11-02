У нардепа закінчується термін обраного запобіжного заходу.

Народному депутату Віктору Медведчуку змінять запобіжний захід. Прокуратура проситиме особисте зобов'язання для підозрюваного у державній зраді нардепа.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

У Медведчука закінчується термін домашнього арешту, тому прокурори звернулися до суду з вимогою обрати запобіжний захід нардепу, який підозрюється в держзраді та замаху на розграбування національних цінностей.

"Єдиний запобіжний захід, про який може клопотати сторона обвинувачення – особисте зобов'язання з покладанням на підозрюваного обов'язків. 2 листопада Печерський районний суд Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів", - зазначено в повідомленні.

Читайте такожВимагає повернути Медведчука: Росія в ТКГ заблокувала обмін полоненими - представник УкраїниОсобисте зобов'язання передбачає:

прибувати на вимогу органу досудового розслідування, прокурора або суду;

заборона на виїзд з Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти своє місця проживання та / або місця роботи;

заборона на спілкування з підозрюваними, свідками у справі;

здачу паспорта для виїзду за кордон та інші подібні документи;

носіння електронного засобу контролю.

Також у прокуратурі нагадали, що Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом у кримінальному провадженні за фактом держзради та сприяння тероризму.

Справи проти Медведчука

В Україні Медведчуку 8 жовтня оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі. У цій справі йому обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Раніше, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру Медведчуку і депутату від "ОПЗЖ" Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України – підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Луч".

У цій справі Медведчуку обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Козак знаходиться за межами України.

Автор: Анастасія Горбачова