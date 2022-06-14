Засновник Telegram вважає, що компанія нібито навмисно обмежує роботу веб-версій додатків.

Засновник Telegram Павло Дуров обрушився з критикою на компанію Apple. Він вважає, що "яблучна" корпорація нібито спеціально обмежує роботу веб-версій додатків на iOS. Завдяки цьому, вважає Дуров, Apple отримує прибуток.

Про це засновник Telegram заявив у своєму канал.

"Telegram Web забезпечує винятковий досвід роботи на настільних комп'ютерах, але він також відмінно працює на мобільних пристроях. Однак йому не вдається досягти якості на рівні рідного додатку на iOS, тому що Apple обмежує веб-розробників з точки зору того, що вони можуть робити на iPhone і iPad", - написав Дуров.

Він згадав, що багато розробників вже скаржилися на додаток Safari, який є "рідним" браузером на iOS. Вся річ у тому, що цей додаток нібито "вбиває" Інтернет, через що користувачі не завжди можуть ним користуватися і змушені завантажувати інші браузери.

"Ми підозрюємо, що Apple може навмисно завдати шкоди своїм веб - додаткам, щоб змусити своїх користувачів завантажувати більше нативних додатків, де Apple може стягувати свою комісію в розмірі 30%", - додав Дуров.

Він також зазначив, що компанія Apple, яка колись зробила революцію у світі мобільного інтернету, через багато років після смерті Стіва Джобса перетворилася на серйозний бар'єр для цієї ж революції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Дуров повідомив, коли з'явиться Telegram Premium, і що зміниться для користувачів.

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