Гарнітура однаково добре буде працювати як з iPhone, так і Android-гаджетами. Вже у продажу за $350.

Бренд Beats, що наразі належить Apple, представив нові бездротові навушники Beats Studio Pro. Презентації не було, показали тільки промо-ролик і додали сторінку у магазині Apple.

З головних фішок – 40-мм кастомні драйвери, які відтворюють звук з практично нульовими спотвореннями. Також гарнітура підтримує активне шумозаглушення, режим "прозорості" і просторове аудіо. Остання функція, до речі, вперше вийшла за межі лінійки AirPods.

Водночас Beats Studio Pro стали першими навушниками Apple, які підтримують повноцінний Lossless через кабель USB-C. Що стосується автономності, то заряду вистачить на 24 години з включеним ANC і до 40 годин без шумозаглушення. Для підключення використовується Bluetooth 5.3.

Виробник заявляє, що гарнітура однаково добре буде працювати як з Android, так і iOS. Сполучення з iPhone поліпшили, але і на Android тепер є підтримка технології Fast Pair для швидкого сполучення з пристроями. Можна і безшовно перемикатися між різними Android-гаджетами.

Beats Studio Pro вже надійшли в продаж. Вартість навушників в США становить 350 доларів або близько 13 000 грн.

А тим часом Apple готується до анонсу осінніх новинок. Раніше стало відомо, що восени купертинівці проведуть дві презентації. Перша пройде у вересні, де покажуть нові айфони і смарт-годинники. Друга презентація пройде в жовтні і буде присвячена новим Mac.

Найновітніший чип M3 отримають три моделі – iMac 24", MacBook Air 13" і MacBook Pro 13. Найімовірніше, змін дизайну чекати не варто, зате очікується приріст в продуктивності та енергоефективності.

А ще в 2023 може бути анонсовано третє покоління AirPods Pro і нові пристрої для дому.

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