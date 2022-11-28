Серед них – лінійка Redmi Note 5, 7 та 8 з неякісним IPS-екранами.

Бренд Xiaomi славиться своїми бюджетними смартфонами, які пропонують прекрасне співвідношення ціни і якості. Однак при всіх своїх перевагах, у них бувають й неприємні недоліки.

Фахівці порталу Gizchina склали список з найбільш проблемних і ненадійних смартфонів китайського виробника, які не рекомендується до покупки через часті випадки поломок.

Насамперед потенційним покупцям варто уникати смартфони Xiaomi з IPS-екранами виробництва китайської компанії Tianma. Якщо у вас такий екран, то ваш телефон на 90% схильний до проблем з "фантомним екраном", які нагадують проблему вигорання AMOLED.

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Серед таких моделей:

Redmi Note 8;

Redmi Note 7;

Redmi Note 5;

Mi A2(6X).

На щастя, зараз таких смартфонів у Xiaomi стало менше, оскільки практично всі сучасні пристрої виробника обладнуються AMOLED-дисплеями або більш дорогими IPS-екранами.

Ще одна хронічна проблема, яка зачіпає деякі смартфони Xiaomi/Redmi, пов'язана зі сканером відбитків пальців. Йдеться про проблему з гнучким кабелем. Це призводить до того, що датчик відбитків пальців перестає працювати. Таке спостерігається, наприклад, у Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S.

Серед смартфонів компанії також слід уникати покупки Xiaomi Mi 8. Наголошується, що через неполадки з Wi-Fi ця модель вважається однією з найгірших флагманів компанії. І проблема досі не усунена.

Які ще смартфони Xiaomi потрапили в список:

POCO M3 – схильний до "раптової смерті";

Xiaomi Mi 9 – сильний перегрів після використання камери;

Mi 9T/Pro Redmi K20/K20 Pro – ненадійна висувна камера.

А тим часом Xiaomi готується до презентації флагманської лінійки Xiaomi 13. Раніше в мережі з'явилася "живі" фото смартфонів – вони дуже схожі на останні айфони завдяки плоским граням і квадратному блоку камер.

Також на презентації покажуть нові бездротові навушники Buds 4 і розумний годинник Watch S2. Ще компанія розповість про MIUI 14 – чергову версію фірмової оболонки.

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