Презентація чергової флагманської лінійки китайської компанії призначена на 1 грудня.

Мабуть, найочікуваніші смартфони зими 2022 – Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro – вперше засвітилися на "живих" фото. Судячи з усього, це скріншоти з якогось відео, можливо, огляду.

Дизайн молодшої версії дійсно схожий на останні айфони завдяки плоским граням і квадратному блоку камер. Хоча у смартфонів Xiaomi задній блок ніби як випирає сильніше.

Своєю чергою, у моделі Pro тильна сторона округлена по краях і покрита текстурою під шкіру. При цьому обидва апарати отримали квадратний блок камер.

Відео дня

Також в Інтернеті з'явилися зображення коробок Xiaomi 13, де красується напис Harman/Kardon. Нові смартфони повинні мати чудовий звук.

Презентація Xiaomi 13 – де і коли дивитися

Презентація чергової флагманської серії смартфонів Xiaomi 13 призначена на 1 грудня о 14:00 за Києвом.

Також на презентації покажуть нові бездротові навушники Buds 4 і розумний годинник Watch S2. Ще компанія розповість про MIUI 14 – чергову версію фірмової оболонки. Раніше в мережі з'явився список смартфонів, які першими отримають оновлення.

Вас також можуть зацікавити новини: