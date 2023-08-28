Власникам iPhone 14 Pro і навіть iPhone 13 Pro варто почекати виходу iPhone 16 – в лінійці 2024 року апдейт буде більш суттєвий.

Щороку компанія Apple представляє нову лінійку своїх смартфонів iPhone, і кожного разу перед користувачами постає питання: чи варто оновлювати свій смартфон зараз, чи все ж дочекатися наступного покоління. У випадку з iPhone 15, експерти впевнені, що краще дочекатися iPhone 16.

У свіжій публікації Phone Arena говориться, що власникам iPhone 14 Pro і навіть iPhone 13 Pro варто пропустити iPhone 15 Pro і дочекатися iPhone 16 Pro – в лінійці 2024 року апдейт буде більш суттєвий.

Очікується, що iPhone 15 запропонує низку удосконалень, включаючи тонші рамки навколо екрану, трохи покращені камери та довший термін служби акумулятора, а замість Lightning встановлять порт USB. Однак ці вдосконалення здаються незначними для тих, хто вже використовує останні айфони.

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Навіть новий чипсет A17 Bionic не додає помітного приросту в швидкості. Водночас з тих інсайдів, які є у розпорядженні Phone Arena, iPhone 16 принесе більш значні зміни, включаючи оновлений дизайн і поліпшені камери.

Чим iPhone 16 Pro буде відрізнятися від iPhone 15 Pro:

Вперше з 2020 року очікується збільшення діагоналі екранів. Так, екрани в iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max стануть 6,3 і 6,9 дюйма відповідно.

Преміальні iPhone 16 Pro, заплановані на 2024 рік, матимуть більш високе співвідношення сторін – 19,6:9 проти 19,5:9 у актуальних iPhone 14 Pro. Інакше кажучи смартфон стане зручніше тримати.

Обидві Pro-версії iPhone 16 отримають перископний модуль для більш якісного оптичного зуму без втрат. У випадку з iPhone 15, він дістанеться тільки Pro Max (Ultra).

У серії iPhone 16 також повинні з'явитися інноваційні твердотілові/тактильні сенсорні кнопки, які спочатку "приписували" iPhone 15.

Таким чином, якщо ваш поточний айфон, як і раніше, повністю задовольняє вашим потребам, можливо, варто почекати наступного покоління смартфонів Apple, підсумували в Phone Arena.

Втім, до релізу умовних iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max залишається ще багато часу – Apple в будь-який момент може змінити свої плани.

А тим часом до анонсу смартфонів iPhone 15 залишається всього нічого – вересневий івент Apple запланований на 12 вересня. Всі чутки і витоки вказують на те, що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії. Зокрема, моделі Pro і Pro Max можуть подорожчати на 100-200 доларів.

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