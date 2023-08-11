Найслушнішим часом для придбання цьогорічних iPhone назвали термін у пів року після презентації.

Вже можна з упевненістю говорити, що смартфони серії iPhone 15 представлять і випустять у продаж до кінця вересня 2023. Експерти радять не поспішати з купівлею однієї з чотирьох моделей, а почекати до весни 2024 року.

З такою порадою виступив журналіст популярного видання 9to5Mac, який присвячений яблучним гаджетам. Він упевнений, що через пів року після презентації Apple представить додаткові опції і новий колір корпусу iPhone 15. До того ж в цей період зазвичай вперше знижуються ціни на нові айфони.

У замітці говориться, що почекати з покупкою також має сенс через те, що нові смартфони будуть оснащені портом USB-C замість фірмового Lightning. У зв'язку з цим багатьом користувачам можуть знадобитися нові аксесуари відразу після придбання смартфона.

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При цьому журналіст очікує, що Apple припинить продаж iPhone 12, 13 mini, 14 Pro і 14 Pro Мах незабаром після виходу 15 серії. Тому тим, хто розглядає покупку саме цих моделей, варто не затягувати з апгрейдом через можливий дефіцит на складах до кінця року. Але варто пам'ятати, що з релізом iPhone 15 всі вони подешевшають.

iPhone 2023 року сильно подорожчають, але отримають великий апдейт

Всі чутки та витоки указують на те, що Apple підніме ціни на Pro-версії щодо попередників на 100-200 доларів. Ймовірно, подорожчають тільки преміальні моделі, 15 і 15 Plus будуть коштувати стільки ж, скільки коштували iPhone 14 і 14 Plus.

Причина – компанія перекладе на споживачів витрати за апгрейд. Зокрема, "прошки" отримають продуктивний чіп A17, рекордно вузьку рамку, 2 ТБ пам'яті, титановий корпус та інші поліпшення.

Apple представить лінійку смартфонів iPhone 15 та інші "яблучні" гаджети 12-13 вересня. А в жовтні пройде ще один івент, який буде присвячена новим Mac.

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