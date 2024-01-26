Всі "піддослідні" були оснащені захистом корпусу від води за стандартом IP68.

Автор ютуб-каналу PhoneBuff, який влаштовує смартфонам найрізноманітніші випробування, опублікував нове відео, в якому перевірив водозахист головних флагманів на ринку – Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max і Pixel 8 Pro.

Для того, щоб забезпечити смартфонам рівні умови, блогер поклав їх в ящик, залив водою і поставив в морозилку на шість годин. Зазначається, що всі "піддослідні" отримали захист корпусу від води за стандартом IP68.

Як виявилося, подібні випробування сучасним смартфонам аби що. Це ніяк не позначилось на їх працездатності, ба більше, вони не понесли навіть мінімальних пошкоджень. Автор ролика перевірив динаміки, порти зарядки і об'єктиви камер – все працює.

Єдине, на що автор відео звернув увагу, так це те, що спочатку об'єктиви у Galaxy S24 Ultra і Pixel 8 Pro запітніли, але через деякий час все стало нормально.

Навряд чи хтось із користувачів Samsung або iPhone буде повторювати щось подібне зі своїм дорогим смартфоном. Але це випробування наочно показало, що сучасні телефони не вбити навіть заморожуванням, не кажучи вже про потрапляння води.

Втім, тут важливо відзначити, що хоч сучасні смартфони здатні витримувати екстремальні температури, глибина води в ході тесту була мінімальною. Ситуація може змінитися, якщо телефон зберігати на морозі на глибині понад 1,5 метра. Саме при цих показниках гідростатичний тиск стає екстремальним.

А в одному з попередніх тестів Galaxy S24 Ultra перевірили на міцність: телефон кидали на бетон з висоти пояса під різними кутами, а титанову рамку дряпали гравером.

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