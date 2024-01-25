Смартфон кидали на бетон з висоти пояса під різними кутами, а титанову рамку дряпали гравером.

На ютуб-каналі PBKreviews влаштували перевірку останньому флагману Samsung. Автор відео максимально познущався з Galaxy S24 Ultra, але девайс пройшов випробування з гідністю.

Методика тестування доволі проста: смартфон просто кидали на бетон з висоти пояса під різними кутами. Це перший етап. На другому етапі дисплей телефону був підданий впливу піску з дрібними каменями.

Після всіх тестів Galaxy S24 Ultra не зазнав критичних пошкоджень. На дисплеї з'явився скол в самому кутку, а на рамці виникли подряпини, але не більше. Додатково автор спробував подряпати нижню грань смартфона – вона теж чудово впоралася з цим випробуванням.

Як відомо, Galaxy S24 Ultra – єдина модель лінійки S24, яка оснащується склом Gorilla Glass Armor. Воно не тільки знижує відображення при яскравому освітленні, але і більш стійке до подряпин і пошкоджень при падіннях.

Крім того, топовий флагман Galaxy S24 Ultra єдиним із серії отримав титановий корпус – як у iPhone 15 Pro. Він набагато міцніший і легший за алюміній або сталь. Але при цьому коштує дорожче, хоч і не настільки, щоб це відчутно позначилося на вартості смартфонів.

Також під час тестів з'ясувалось, що у Galaxy S24 Ultra куди краще автономність, ніж у iPhone 15 Pro Max. Південнокорейський флагман не тільки обійшов Айфон, але і встановив рекорд серед неігрових смартфонів.

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