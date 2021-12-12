Останній потерпає через вигнуте скло.

Ведучі популярного YouTube-каналу порівняли новенький смартфон Apple з флагманом Google Pixel 6 Pro. Вони намагалися з'ясувати, який гаджет краще витримує падіння.

Падіння з висоти в 1 метр на задню панель далося обом смартфонам приблизно на одному рівні: невеликої шкоди було завдано тільки через виступаючі модулів камер, при цьому на Pixel 6 Pro зіпсований сегмент виявився більше, ніж в iPhone 13 Pro Max.

Другий тест – падіння з тієї ж висоти, але вже на кут корпусу. Як і до цього, відбулися "легким переляком" – на місцях ударів залишилися ледь помітні потертості. А ось вже падіння екраном вниз змусило захисне скло обох піддослідних тріснути.

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Втім, варто зауважити, самі дисплеї не постраждали, та й в цілому смартфони не втратили своїх первинних якостей та цілком готові до експлуатації, але все ж у Pixel 6 Pro досить сильно постраждав один з кутів. Причина тому, напевно, -– заокругленості скла. Але і в iPhone було не все гладко – тріщин вистачало.

Ну і наостанок став "політ" з висоти людського зросту. Після десятка таких падінь у смартфона Google все стало зовсім погано, тоді як флагман Apple витримав випробування набагато краще.

Повне відео експерименту можна подивитися нижче:

Раніше УНІАН вже писав, що до Нового року українців може чекати дефіцит iPhone. Попри весь свій вплив, навіть такого гіганта не оминула нестача комплектуючих.

Важливо також зауважити, що в Apple привілейоване становище в порівнянні з іншими замовниками, тому дефіцит торкнеться інші компанії ще сильніше. Так, глава Razer попередив про неминуче зростання цін на ігрові ноутбуки, а у 2022 році купити PlayStation 5 буде навіть складніше, ніж зараз.

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Автор: Денис Пономаренко