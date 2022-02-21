Якщо вірити чуткам, вона відбудеться вже 8 березня.

У Apple на 2022 рік заплановано багато нових комп'ютерів, частина з яких отримають новий чіп M2. Він перевершує M1, але поступається M1 Pro та M1 Max.

Про це пише журналіст Bloomberg Марк Гурман у щотижневому розсиланні Power.

Всього протягом року представлять як мінімум сім нових Mac:

Mac mini з системою-на-чіпі M1 Pro;

Mac mini з чіпом M2;

MacBook Pro 13 з чіпом M2;

iMac 24 з чіпом M2;

Новий MacBook Air з чіпом M2;

iMac Pro з M1 Pro і M1 Max;

Mac Pro з новою системою-на-чіпі.

Більшу частину пристроїв покажуть на презентації в березні. За чутками, вона відбудеться вже зовсім скоро, 8 березня. На ній також представлять бюджетний iPhone SE третього покоління та нові планшети Apple.

Друга презентація запланована на травень-червень. Раніше повідомлялося, що iMac Pro покажуть в червні. Це може статися на конференції для розробників WWDC 2022, на якій також розкажуть про iOS 16 і macOS 13.

Повідомляється, що Mac Pro отримає нову систему-на-чіпі. Буде дві нові конфігурації: одна – з чіпом вдвічі потужніше M1 Max (20 ядер процесора + 64 графічних ядра), а друга – з чіпом, який буде в чотири рази могутніше (40 ядер процесора + 128 графічних ядер).

Чіп M2 збереже восьмиядерну архітектуру, а кількість графічних ядер збільшиться до дев'яти-десяти. Тобто приріст продуктивності буде, але не значний. Втім, презентація комп'ютерів з чіпами M2 Pro / M2 Max відбудеться не раніше 2023 року.

А вже на традиційній вересневій презентації Apple презентують нові флагманські айфони та навушники AirPods Pro 2, які отримають новий дизайн без ніжок, а також кілька датчиків руху для відстеження фітнесу. Там же покажуть 14-дюймовий MacBook Pro і нові смарт-годинники.

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