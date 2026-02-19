Bloomberg дізнався про плани Apple випустити розумні окуляри, кулон та навушники зі ШІ

Купертіно вступає в нову технологічну гонку.

За інформацією Bloomberg, Apple "прискорила" роботу над трьома носимими пристроями на базі штучного інтелекту. Очікується, що вже скоро корпорація представить розумні окуляри, ШІ-кулон і нову модель навушників AirPods з камерами.

Всі вони будуть підключатися до iPhone та взаємодіяти з більш "розумною" версією Siri, яка працюватиме на спеціально модифікованій Gemini від Google. З гаджетами можна буде розмовляти голосом і вони навіть будуть вам відповідати.

Як повідомляє Bloomberg, окуляри під кодовою назвою N50 є конкурентом окулярам Rayban. У них будуть вбудовані високоякісні камери для зйомки фотографій і відео, мікрофони та динаміки, а також додатковий сенсор, який забезпечить роботу ШІ-функцій. При цьому дисплея в окулярах не буде

Мета полягає в тому, щоб смарт-окуляри функціонували як цілодобовий помічник з ШІ, здатний розуміти, на що користувач дивиться, і давати підказки. Зокрема, можна сказати "запам'ятай цю сторінку", і нейромережа скине її вам в додаток Notes. Окуляри вийдуть в 2027 році, а виробництво почнеться в грудні цього року.

Крім того, вже цього року Apple може випустити оновлені AirPods. Згідно з джерелом, навушники отримають камеру низької роздільної здатності, яка разом з ШІ зможе аналізувати навколишнє середовище користувача.

Що стосується кулона з ШІ, то він буде розміром з AirTag і кріпитися спеціальною кліпсою до одягу або носитися як медальйон на шиї. Він робить те ж саме, що й попередні пристрої – у нього є камера і мікрофон, щоб слухати та розуміти користувача, а також відповідати йому. За даними Bloomberg, такий девайс ще знаходиться на ранній стадії розробки.

"Загальний сенс інновацій від Apple: дати можливість користувачеві мати постійно з ним ШІ-помічника, охопить всі можливі сценарії: одні будуть носити окуляри, інші навушники, а хтось кулон", – пише Bloomberg.

Нещодавно Apple анонсувала березневу презентацію. За чутками, там повинні показати iPhone 17e, MacBook Pro на M5, а також бюджетний MacBook з процесором від iPhonе.

ЗМІ пишуть, що Apple відклала вихід базової версії iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

