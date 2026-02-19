Bloomberg дізнався про плани Apple випустити розумні окуляри, кулон та навушники зі ШІ

За інформацією Bloomberg, Apple "прискорила" роботу над трьома носимими пристроями на базі штучного інтелекту. Очікується, що вже скоро корпорація представить розумні окуляри, ШІ-кулон і нову модель навушників AirPods з камерами.

Всі вони будуть підключатися до iPhone та взаємодіяти з більш "розумною" версією Siri, яка працюватиме на спеціально модифікованій Gemini від Google. З гаджетами можна буде розмовляти голосом і вони навіть будуть вам відповідати.

Як повідомляє Bloomberg, окуляри під кодовою назвою N50 є конкурентом окулярам Rayban. У них будуть вбудовані високоякісні камери для зйомки фотографій і відео, мікрофони та динаміки, а також додатковий сенсор, який забезпечить роботу ШІ-функцій. При цьому дисплея в окулярах не буде

Мета полягає в тому, щоб смарт-окуляри функціонували як цілодобовий помічник з ШІ, здатний розуміти, на що користувач дивиться, і давати підказки. Зокрема, можна сказати "запам'ятай цю сторінку", і нейромережа скине її вам в додаток Notes. Окуляри вийдуть в 2027 році, а виробництво почнеться в грудні цього року.

Крім того, вже цього року Apple може випустити оновлені AirPods. Згідно з джерелом, навушники отримають камеру низької роздільної здатності, яка разом з ШІ зможе аналізувати навколишнє середовище користувача.

Що стосується кулона з ШІ, то він буде розміром з AirTag і кріпитися спеціальною кліпсою до одягу або носитися як медальйон на шиї. Він робить те ж саме, що й попередні пристрої – у нього є камера і мікрофон, щоб слухати та розуміти користувача, а також відповідати йому. За даними Bloomberg, такий девайс ще знаходиться на ранній стадії розробки.

"Загальний сенс інновацій від Apple: дати можливість користувачеві мати постійно з ним ШІ-помічника, охопить всі можливі сценарії: одні будуть носити окуляри, інші навушники, а хтось кулон", – пише Bloomberg.

Нещодавно Apple анонсувала березневу презентацію. За чутками, там повинні показати iPhone 17e, MacBook Pro на M5, а також бюджетний MacBook з процесором від iPhonе.

ЗМІ пишуть, що Apple відклала вихід базової версії iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

