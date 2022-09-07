Apple Watch Ultra стали першими "професійними" розумними годинами компанії.

На головній презентації 2022 року американська компанія Apple анонсувала лінійку з трьох моделей оновлених розумних годинників Apple Watch: 8, Ultra і SE.

Преміум-модель Apple Watch Ultra: ціна і характеристики

Після більш ніж року чуток Apple нарешті анонсувала Apple Watch Ultra – міцні розумні годинники преміум-класу. Вони очолюють лінійку розумних годинників Apple.

Вони отримали збільшений плоский дисплей з сапфіровим склом і яскравістю 2000 ніт. Його розмір – 49 мм (для порівняння, "звичайні" Apple Watch Series 7 пропонуються у версіях на 41 і 45 мм).

Відео дня

Також було перероблено цифрову заводну головка і кнопку "ДІя", її можна налаштувати для різних цілей, наприклад, під час занять спортом.

Крім того, кнопки і заводні головки тепер можна використовувати навіть в рукавичках.

Apple обіцяє підтримку стільникового зв'язку і до 36 годин роботи без підзарядки, а час автономної роботи – 60 годин.

Ultra також має покращений багатодіапазонний GPS, який включає нову частоту L5. Також є режим GPS з низьким енергоспоживанням, під час якого розумний годинник продовжить вимірювати частоту серцевих скорочень.

Годинник також має сирену на 86 децибел, яка може допомогти іншим знайти користувача, якщо він загубився. Також є функція відстеження на випадок, якщо користувач випадково вийде з мережі, і система з трьох мікрофонів для передачі голосу навіть в складних умовах.

Apple Watch Ultra придатні в тому числі для глибоких занурень — годинник може показувати всю сервісну інформацію, включаючи температуру води і маршрут.

Apple Watch Ultra буде у продажу з 23 вересня. Всі моделі коштують 799 доларів.

Бюджетний Apple Watch SE: ціна і характеристики

Нові Apple Watch SE – друге покоління бюджетної моделі від компанії з підтримкою стільникового зв'язку.

Він оснащений тими ж датчиками руху, що і Series 8, і має той же чіп S8. Тож в моделі будуть оновлені гіроскоп і акселерометр, а також система виявлення автокатастроф.

Нові SE також мають екран на 30% більше, ніж у бюджетної моделі Series 3.

Замовити Apple Watch SE можна вже сьогодні, а в продажу вони з'являться 16 вересня. Доступні три кольори: срібло, чорний і "Зоряний пил".

Вартість – 249 доларів за модель з GPS і 299 доларів за модель зі стільниковим зв'язком. Нагадаємо, оригінальний SE коштував від 279 до 329 доларів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Apple випустила нові Apple Watch 8 будуть коштувати від 399 до 499 доларів і доступні для попереднього замовлення вже сьогодні.

Рівно о 20: 00 7 вересня за Києвом компанія Apple розпочала свою найголовнішу презентацію року. Окрасою програми стане свіжа лінійка iPhone 14. Текстова трансляція доступна на УНІАН.

Вас також можуть зацікавити новини: