Це підприємство відповідає за збірку 80% смартфонів серії iPhone 14.

На найбільшій у світі фабриці iPhone компанії Foxconn у китайському містечку Чженчжоу спалахнули "масові й жорстокі протести робітників", які все більше незадоволені заходами керівництва щодо захисту від спалаху COVID-19.

На численних відеороликах, що циркулюють в інтернеті, можна побачити сотні робітників, що маршують по дорозі при денному світлі, деяким з них протистоять поліцейські з кийками та люди в захисних костюмах.

Чисельність охоронців перевищувала кількість робітників, тому протест вдалося швидко придушити. При цьому на одному з відео видно, як охоронці б'ють кийками людей, що лежать на землі.

Відео дня

Як передає WSJ, на протестах працівники вимагають захисту їх прав, скаржаться на харчування і відсутність обіцяних премій. Зазначається, що ряд співробітників вважає за краще залишитися без роботи, але не терпіти жорсткі обмеження. Foxconn поки не коментує протести.

Коронавірус нагадує про себе

На початку місяця Китай через коронавірус ввів локдаун на території економічної зони Чженчжоу, де знаходиться головний завод компанії Foxconn. Це найбільше в світі підприємство з виробництва смартфонів iPhone.

Зараз завод працює в рамках "замкнутого циклу" – робітники під час карантину насильно живуть на території заводу. Деякі працівники вирвалися звідти й змогли повернутися додому. Потім виробник набрав нових робітників.

Раніше стало відомо, що Apple скорочує випуск iPhone 14 через слабкий попит і локдаун в Китаї.

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