CMF Phone (1) буде оснащений незвичайним колесом у нижній частині, а задня кришка і зовсім буде знімною.

У компанії Nothing є суббренд CMF, який випускає дешеві носимі пристрої та аксесуари. Незабаром асортимент має поповнитися першим смартфоном. Ресурс Phone Arena розкрив деякі подробиці про майбутній пристрій.

Раніше ми вже писали про CMF Phone (1). Цей девайс стане найбільш незвичайним смартфоном останніх років. Судячи з офіційних тизерів, у нього буде болт на задній кришці. Швидше за все, він буде викручуватися, щоб користувач зміг отримати доступ до знімної батареї. Нічого подібного вже давно не виходило в масовий продаж.

Також смартфон оснастять "крутилкою", яка буде знаходитися ззаду в нижньому кутку. За що саме вона відповідатиме поки невідомо.

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Очікується, що CMF Phone (1) отримає 120-герцовий 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей, процесор Dimensity 7300, основну 50 Мп-камеру, акумулятор 5000 мАг зі швидким заряджанням 33 Вт, 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ пам'яті, а також Android 14 з коробки.

Що стосується цінника, то він, якщо вірити чуткам, порадує буквально всіх. CMF Phone (1) продаватиметься за 190 і 215 доларів залежно від конфігурації. Таким чином, він буде майже вдвічі дешевшим за Nothing Phone (2a), але позбудеться впізнаваного дизайну.

Виробник обіцяє випустити CMF Phone (1) у найближчий місяць.

Раніше фахівці назвали п'ять найкращих смартфонів просто зараз до 10 000 грн. Все більше виробників оснащують свої бюджетні пристрої дисплеєм з підвищеною герцовкою, просунутим набором камер і автономністю в кілька днів.

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