Зараз необов'язково витрачати купу грошей, щоб обзавестися пристроєм з яскравим екраном, ємним акумулятором і хорошою камерою.

Ринок смартфонів буквально переповнений всілякими моделями під будь-який бюджет і запити. Зараз необов'язково витрачати купу грошей, щоб обзавестися гаджетом з яскравим екраном, ємним акумулятором і хорошою камерою.

Журналісти GSMArena розповіли про чотири популярні смартфони, які ідеально підійдуть для повсякденного використання і обійдуться при цьому не дорожче €200. До рейтингу увійшли гаджети від Xiaomi, Samsung і Motorola.

Xiaomi Poco X7 – найбільш "наворочений" у списку, але водночас найдорожчий. Тут вам і яскравий 6,7-дюймовий екран AMOLED, і потужний чипсет Dimensity 7300 Ultra, і вологозахищений корпус, який зазвичай зустрічається у флагманів. На повне заряджання батареї 5110 мАг йде приблизно 55 хвилин.

– найбільш "наворочений" у списку, але водночас найдорожчий. Тут вам і яскравий 6,7-дюймовий екран AMOLED, і потужний чипсет Dimensity 7300 Ultra, і вологозахищений корпус, який зазвичай зустрічається у флагманів. На повне заряджання батареї 5110 мАг йде приблизно 55 хвилин. У мінуси йому записали посередню основну камеру, час роботи акумулятора під час перегляду веб-сторінок теж може розчарувати. Проте, це оптимальний вибір за свої гроші.

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Redmi Note 14 4G – ще один цікавий смартфон бренду Xiaomi. Оснащений тріо камер 108+8+2 Мп, чипом MidiaTek Helio G99 і AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і частотою 120 Гц. А ще він першим отримуватиме оновлення аж 6 років.

– ще один цікавий смартфон бренду Xiaomi. Оснащений тріо камер 108+8+2 Мп, чипом MidiaTek Helio G99 і AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і частотою 120 Гц. А ще він першим отримуватиме оновлення аж 6 років. Серед недоліків фахівці відзначили слабеньку селфі-камеру і той факт, що телефон не постачається з останньою версією Android 15/HyperOS 2 з коробки.

Samsung Galaxy A16 5G – це бюджетний Galaxy з дизайном під флагман, OLED-дисплеєм з частотою оновлення в 90 герців, процесором MediaTek Helio G99, 50-мегапіксельною основною камерою і 6-річною підтримкою оновленнями. Ще виділили наявність 5G, NFC і microSD.

Серед недоліків – відсутність стереодинаміків, а дисплей міг би бути і яскравішим.

Motorola Moto G55 – з-поміж інших смартфонів у цій добірці виділяється дизайном з еко-шкіри, РК-дисплеєм на 120 Гц і гучними стереодинаміками. В іншому все як у всіх: батарея 5000 мАг і основна камера 50 Мп. Зате є версія з 12 ГБайт оперативної пам'яті.

– з-поміж інших смартфонів у цій добірці виділяється дизайном з еко-шкіри, РК-дисплеєм на 120 Гц і гучними стереодинаміками. В іншому все як у всіх: батарея 5000 мАг і основна камера 50 Мп. Зате є версія з 12 ГБайт оперативної пам'яті. Але це також ціна за посередню продуктивність і відсутність належного захисту від вологи.

Свіже дослідження показало, що люди по всьому світу стали частіше купувати дорогі смартфони. Моделі дорожче 600 доларів здатні охопити більше клієнтів завдяки кращим процесорам, камерам, дисплеям і функціям ШІ. І, як правило, це Айфони.

Раніше фахівці визначили смартфон із найкращим екраном у 2025 році. Обирали між Galaxy S25 Ultrа, iPhone 16 Pro, Pixel 9 Pro, OnePlus 13 та іншими топовими флагманами.

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