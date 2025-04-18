Представлено ультратонкий смартфон від Samsung, але це не Galaxy S25 Edge (фото)

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Samsung представила недорогий смартфон Galaxy M56 з тривалою підтримкою та ШІ-інструментами. У компанії стверджують, що це найтонший смартфон у своєму сегменті.

Товщина його корпусу становить лише 7,2 мм, що на 30% менше, ніж у попередника Galaxy M55. Незважаючи на компактність, смартфон зберіг акумулятор місткістю 5000 мАг з підтримкою швидкої 45-ватної зарядки.

Характеристики Galaxy M56

Екран: 6,7 дюйма, Super AMOLED+, роздільна здатність 1080p+, 120 Гц, захисне скло Corning Gorilla Glass Victus+;

6,7 дюйма, Super AMOLED+, роздільна здатність 1080p+, 120 Гц, захисне скло Corning Gorilla Glass Victus+; Процесор: восьмиядерний Exynos 1480 з графікою AMD RDNA 2;

восьмиядерний Exynos 1480 з графікою AMD RDNA 2; Пам'ять: 8 ГБ оперативної LPDDR5x, 128/256 ГБ користувацької UFS 3.1;

8 ГБ оперативної LPDDR5x, 128/256 ГБ користувацької UFS 3.1; Камера: основна 50 Мп (з OIS), надширококутна 8 Мп, макро 2 Мп, фронтальна 12 Мп;

основна 50 Мп (з OIS), надширококутна 8 Мп, макро 2 Мп, фронтальна 12 Мп; Інше: 5G, USB 2.0 Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3.

Відео дня

Апарат працює на базі Android 15 з оболонкою One UI 7. Фірма пообіцяла надсилати нові версії Android протягом 6 років. Телефон підтримує всі функції Galaxy AI.

Galaxy M56 надійде в продаж 23 квітня за ціною 295 доларів (~12 800 грн). Забарвлення всього два: зелене і чорне.

На 2025 рік у Samsung заплановано багато чого цікавого. Цієї весни очікується вихід рекордно тонкого флагмана Galaxy S25 Edge, який конкуруватиме з iPhone 17 Air. Технічно пристрій стане поліпшеною версією S25 Plus.

Також відомо, що Samsung до кінця року представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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