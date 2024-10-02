'Піратити' на Android більше не можна – нова функція блокує сторонні додатки

Однією з ключових переваг Android над iOS завжди була можливість безпроблемного встановлення софту в обхід Play Market, зокрема зламаних ігор.

Кілька тижнів тому з'явилася інформація про те, що на Android незабаром вийде нова утиліта API Google Play Integrity, здатна блокувати платні додатки, якщо вони були встановлені не з Play Market.

Тепер у мережі почали з'являтися перші підтвердження того, що боротьба з нелегальним софтом та іграми почалась. При спробі зайти в "піратський" застосунок користувачів зустрічає повідомлення з помилкою, після чого їх перенаправляють на сторінку в магазині, де пропонується придбати ліцензійну версію програми.

Запустити піратське ПЗ як раніше більше не вийде – операційна система просто не дасть змоги це зробити.

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Варто зазначити, що наразі більшість піратських додатків продовжує відкриватися. Розробники програм самі приймають рішення, включати цю утиліту для своїх продуктів чи ні. Можна не сумніватися: з кожним днем кількість компаній, які скористаються антипіратською фішкою, буде тільки зростати.

За словами користувачів, повідомлення про блокування застосунків надходять тільки після оновлення Android до останньої версії. Фактично, блокування можна тимчасово уникнути, не оновлюючи ОС. Але цей крок загрожує вразливістю системи і, ймовірно, буде виправлений найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, користувачі смартфонів Vivo вже почали отримувати Android 15 – навіть раніше Google Pixel. Вони оновляться тільки 15 жовтня. В інтернеті є список із понад 350 девайсів, які будуть сумісні з новою ОС.

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