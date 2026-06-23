Xiaomi випустила свій найдешевший смартфон 2026 року: що він вміє

Redmi 17С має великий 120-герцовий дисплей, акумулятор ємністю 5160 мА·год та 3,5-мм роз'єм для навушників.

Компанія Xiaomi випустила оновлення у серії Redmi С – Redmi 17С. Пристрій відноситься до початкового сегмента і позиціюється як найдешевший смартфон 2026 року в лінійці виробника, пише Gizmochina.

Вартість Redmi 17С становить 115 доларів (~5000 грн) за конфігурацію з 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ флеш-пам'яті. За ці гроші покупці отримують:

6,88-дюймовий LCD-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, частотою відгуку 240 Гц, підтримкою DC Dimming та сертифікацією TÜV Rheinland, що знижує навантаження на очі.

Процесор MediaTek Helio G81-Ultra, орієнтований на базову продуктивність та енергоефективність.

Акумулятор ємністю 5160 мАг із підтримкою зарядки потужністю до 18 Вт.

Круглий фотоблок з основною камерою на 13 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 5 Мп.

До додаткових переваг також можна віднести бічний сканер відбитків пальців та роз'єм 3,5 мм для навушників. В якості операційної системи використовується фірмова оболонка Hyper OS 3. Смартфон пропонується у трьох кольорових варіантах: блакитному, червоному (з текстурою під шкіру) та чорному.

Відео дня

Наразі Redmi 17С продається лише в Китаї. Вихід глобальної версії відбудеться найближчим часом.

Раніше в мережі з'явився список смартфонів Xiaomi, які отримають HyperOS 4 на базі Android 17. До кінця року оновлення охопить понад 60 моделей бренду.

Як УНІАН уже писав, Xiaomi випустила несподіване оновлення HyperOS для застарілих смартфонів. Xiaomi 12, Redmi Note 11 та інші популярні моделі ще деякий час залишатимуться актуальними.

Вас також можуть зацікавити такі новини: