Анонс флагманів очікується 22 січня.

Портал Android Headlines за пару тижнів до презентації Samsung Galaxy S25 підготував звіт про головну Android-лінійку 2025 року. Про смартфони розповіли все: підтвердили дизайн, розкрили характеристики і дату виходу в продаж.

Пристрої лінійки Galaxy S25 будуть багато в чому ідентичні флагманам Galaxy S24, але з деякими поліпшеннями. Також з'явиться нова ультратонка модель.

Galaxy S25 отримає плоский 6,2-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 1080p+ і частотою оновлень 120 Гц. Телефон базуватиметься на чипсеті Snapdragon 8 Elite, матиме 12 Гбайт оперативної пам'яті "в базі" і від 128 Гбайт вбудованої пам'яті.

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S25 буде обладнаний акумулятором на 4000 мАг і отримає підтримку швидкої зарядки до 25 Вт. Щодо камер, то стандартні моделі використовуватимуть те саме обладнання, що й торік: 50-мегапіксельна основна, 10-мегапіксельна 3-кратна тіле і 12-мегапіксельна надширококутна камера.

Galaxy S25+ не отримає жодних оновлень, крім нового процесора Snapdragon 8 Elite. Розширена версія відрізнятиметься 6,7-дюймовим дисплеєм, акумулятором на 4900 мАг і швидкою зарядкою на 45 Вт.

Топовий Galaxy S25 Ultra отримає плоский 6,9-дюймовий AMOLED-екран, батарею на 5000 мАг, підтримку стилуса S-Pen. Камера матиме чотири модулі – основна на 200 Мп, телефото на 50 Мп з 5Х зумом, телефото на 10 Мп з 3Х зумом і ультраширококутна на 50 Мп. Один інформатор стверджує, що новий ультраширик буде в чотири рази кращим за старий.

Як очікується, у нового смартфона буде злегка оновлений дизайн із закругленими кутами корпусу і плоскими гранями. А рамка екрана буде рекордно тонкою.

Інсайдери не розкривають ціни, але дані від ритейлерів з Німеччини кажуть, що стартовий Galaxy S25 обійдеться у 899 євро, Galaxy S25+ – в 1149 євро. Преміальний Galaxy S25 Ultra коштуватиме 1449 €. У продаж смартфони надійдуть на початку лютого.

На жаль, цей витік не дає жодної інформації про Galaxy S25 Slim і про те, як він і Galaxy S25+ співіснуватимуть. Очікується, що тонку модель представлять разом з основною лінійкою в січні, але в продаж вона надійде пізніше.

Крім нових смартфонів компанія може показати свою першу XR-гарнітуру і друге покоління смарт-кільця Galaxy Ring. Трохи пізніше будуть представлені бюджетні Galaxy M16 і Galaxy F16.

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