Офіційна прем'єра Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus і Galaxy S25 Ultra відбудеться 25 січня 2025 року. Кілька інсайдерів уже повідомили ціни – і зливи трохи суперечать один одному.
Кілька тижнів тому ходили розмови про те, що смартфони лінійки Galaxy S25 стануть на $130 дорожчими за попередників. Однак свіжі дані від ритейлерів з Німеччини спростовують це, стверджуючи, що вартість залишиться незмінною. У реальності обидва протилежні твердження можуть бути вірними, оскільки в різних регіонах ціна може як змінитися, так і залишитися колишньою.
Принаймні в Європі ціни на лінійку Samsung Galaxy S25 матимуть такий вигляд:
Samsung Galaxy S25:
- 128 ГБ - 899 €,
- 256 ГБ - 959 €.
Samsung Galaxy S25+:
- 256 ГБ - 1149 €,
- 512 ГБ - 1269 €.
Samsung Galaxy S25 Ultra:
- 256 ГБ - 1449 €,
- 512 ГБ - 1569 €,
- 1024 ГБ - 1809 €.
Джерело не має даних про те, скільки у цих моделей буде оперативної пам'яті, але раніше повідомлялося, що Galaxy S25 Ultra отримає збільшений об'єм ОЗП – 16 ГБ. У Galaxy S25 і Galaxy S25 Plus буде по 12 ГБ ОЗП, як і в попередниках.
Основний акцент цього року зроблять на Ultra-моделі. Galaxy S25 Ultra, крім збільшеного обсягу ОЗП, приписують злегка оновлений дизайн і надширік з новим 50-мегапіксельним сенсором. Також очікується, що новий флагман Samsung буде меншим і легшим за попередників.
А ще майбутня флагманська лінійка Samsung цікава тим, що до неї має увійти ультратонка модель Galaxy S25 Slim, яка нібито складе конкуренцію iPhone 17 Air. Однак її, найімовірніше, анонсують пізніше наступного року.