У продажу новинки очікуються наприкінці січня/на початку лютого.

Офіційна прем'єра Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus і Galaxy S25 Ultra відбудеться 25 січня 2025 року. Кілька інсайдерів уже повідомили ціни – і зливи трохи суперечать один одному.

Кілька тижнів тому ходили розмови про те, що смартфони лінійки Galaxy S25 стануть на $130 дорожчими за попередників. Однак свіжі дані від ритейлерів з Німеччини спростовують це, стверджуючи, що вартість залишиться незмінною. У реальності обидва протилежні твердження можуть бути вірними, оскільки в різних регіонах ціна може як змінитися, так і залишитися колишньою.

Принаймні в Європі ціни на лінійку Samsung Galaxy S25 матимуть такий вигляд:

Відео дня

Samsung Galaxy S25:

128 ГБ - 899 €,

256 ГБ - 959 €.

Samsung Galaxy S25+:

256 ГБ - 1149 €,

512 ГБ - 1269 €.

Samsung Galaxy S25 Ultra:

256 ГБ - 1449 €,

512 ГБ - 1569 €,

1024 ГБ - 1809 €.

Джерело не має даних про те, скільки у цих моделей буде оперативної пам'яті, але раніше повідомлялося, що Galaxy S25 Ultra отримає збільшений об'єм ОЗП – 16 ГБ. У Galaxy S25 і Galaxy S25 Plus буде по 12 ГБ ОЗП, як і в попередниках.

Основний акцент цього року зроблять на Ultra-моделі. Galaxy S25 Ultra, крім збільшеного обсягу ОЗП, приписують злегка оновлений дизайн і надширік з новим 50-мегапіксельним сенсором. Також очікується, що новий флагман Samsung буде меншим і легшим за попередників.

А ще майбутня флагманська лінійка Samsung цікава тим, що до неї має увійти ультратонка модель Galaxy S25 Slim, яка нібито складе конкуренцію iPhone 17 Air. Однак її, найімовірніше, анонсують пізніше наступного року.

Вас також можуть зацікавити новини: