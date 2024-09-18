Новинка збільшилася в розмірах і отримала нову кнопку.

До старту продажів смартфонів iPhone 16 залишається два дні, але обрані журналісти і техноблогери вже отримали до них доступ і щосили готують огляди, а в мережі з'являються перші відео з новинками.

Головний "зливщик" щодо нових айфонів, інсайдер Majin Bu, поділився коротким роликом, у якому порівняв iPhone 16 Pro і 15 Pro. Це перше живе порівняння – воно демонструє різницю в розмірі смартфонів, а також їхніх дисплеїв.

Нова модель більша за попередню - екран 6,3 проти 6,1 дюйма. Разом з цим на кілька міліметрів збільшилися габарити корпусу. Але навіть при прямому порівнянні цю різницю навряд чи можна помітити. Що явно помітно на відеоролику, так це збільшений виступ камери в iPhone 16 Pro.

Крім збільшеного екрана, iPhone 16 Pro виділяється новою кнопкою Camera Control. Вона розташована на правому боці під кнопкою живлення/блокування і призначена для просунутого управління камерою. На цьому зовнішні відмінності між новим і старим смартфонами закінчуються.

У плані начинки, моделі відрізняються побільше. Так, 16 Pro має потужніший процесор A18 Pro, новий 48 МП надширококутний об'єктив, можливість знімати 4K-відео зі швидкістю 120 кадрів на секунду, чотири мікрофони студійної якості, Wi-Fi 7 і "найкращу автономність в історії смартфонів Apple".

Як пишуть ЗМІ, на момент виходу 20 вересня iPhone 16 будуть "сирими". Річ у тім, що низка функцій, які показали на презентації, включно зі штучним інтелектом, з'являться через оновлення iOS до кінця року. А деякі і зовсім доведеться чекати до 2025-го.

На цю осінь у Apple запланована ще одна презентація. Головною темою івенту стануть перші комп'ютери Mac на чіпах M4, також мають оновити базовий iPad і iPad Mini.

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