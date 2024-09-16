Усі вони вже, так чи інакше, використовувалися в минулих поколіннях.

Після презентації iPhone 16 інсайдери переключилися на iPhone 17, які вийдуть наступного року. Мережевий інформатор Majin Bu, який "злив" масу підтверджених деталей і фотографій новинок перед анонсом, поділився рендерами iPhone 17 Pro у трьох кольорах.

За словами інсайдера, Apple може вибрати для наступного флагмана один із трьох кольорів: Titanium Green, Titanium Purple, Titanium Blue. Усі вони вже, так чи інакше, використовувалися в минулих поколіннях.

Titanium Green – використовувався у весняному оновленні iPhone 13 Pro у 2022 році

Titanium Purple – аналогічний тому, який використовується в лінійці iPhone 14 Pro.

Titanium Blue – більш яскравий Sierra Blue, який використовувався в лінійці iPhone 13 Pro.

Відео дня

Інсайдери стверджують, що iPhone 17 буде найцікавішим модельним рядом iPhone протягом наступних чотирьох поколінь, тобто аж до iPhone 19. У 2025 році помітно оновляться камери, зокрема "фронталка", базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, а Pro-моделі отримають збільшений обсяг оперативної пам'яті до 12 ГБ.

Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone 17 Air. З чуток, Apple прибере з модельного ряду Plus-версію, замінивши її "ультратонким" айфоном. Редизайн цього пристрою за значимістю нагадуватиме реліз iPhone X.

Лінійка смартфонів iPhone 16 надійде в продаж вже 20 вересня. Кардинально пристрої не змінилися, але 16 Pro-моделі рекордно виросли в розмірах, Action Button тепер є не тільки в "прошок", а у всій лінійці, а швидкість заряджання дротом збільшилася до 45 Вт.

Вас також можуть зацікавити новини: