Apple оголосила дату презентації iPhone 18 Pro та інших 'яблучних' новинок

Окрім смартфонів, очікуються Apple Watch та п’яте покоління AirPods.

Apple офіційно підтвердила дату наступного великого заходу. Презентація відбудеться в штаб-квартирі Apple Park 9 вересня о 20:00 за київським часом. Слоган івенту – Surprise and Shine, що можна перекласти як "Дивуйте та сяйте".

Під час заходу Apple має представити нові флагмани iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, смарт-годинники Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4, а також AirPods Pro 5-го покоління, пише Engadget. Водночас, базовий iPhone 18, за чутками, перенесли на весну 2027 року.

Епіцентром уваги вересневого івенту має стати перший складаний смартфон Apple, який буде називатися iPhone Ultra. Пристрій матиме книжковий форм-фактор, як Samsung Galaxy Z Fold, але з унікальними пропорціями: ширшим і квадратним внутрішнім дисплеєм, схожим на iPad mini, та зовнішнім дисплеєм за шириною iPhone 12/13 mini.

Відео дня

Водночас iPhone 18 Pro та 18 Pro Max вперше отримають основну камеру зі змінною діафрагмою, а розмір Dynamic Island зменшиться приблизно на 35% завдяки переміщенню інфрачервоного проєктора під екран. Головне апаратне оновлення – A20 Pro, виготовлений за першим 2-нм технологічним процесом TSMC, якому приписують приблизно +15% продуктивності та до ~30% кращу енергоефективність.

Також у рамках осіннього заходу Apple оголосить дату випуску iOS 27, watchOS 27 та інших операційних систем.

Примітно, що вереснева презентація стане першою презентацією Apple після призначення Джона Тернуса генеральним директором компанії. Він замінить Тіма Кука на посаді керівника Apple 1 вересня.

Як УНІАН уже писав, у розробці в Apple перебувають й інші продукти, які можуть бути анонсовані як у вересні, так і пізніше – у 2026 році. Наприклад, iPad 12, нові Apple TV та HomePod.

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