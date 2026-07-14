Тепер новітню iOS 27 можуть завантажити всі охочі: як оновити свій Айфон

Apple оптимізувала iOS 27 для старих iPhone, тому навіть семирічний iPhone 11 отримав оновлення.

Apple відкрила доступ до публічної бета-версії iOS 27, завдяки чому всі власники сумісних iPhone можуть оцінити нову операційну систему приблизно за два місяці до фінального випуску. Бета-версії для розробників тестуються з початку червня.

Перед оновленням рекомендується переконатися, що пристрій підтримує iOS 27. Нова ОС сумісна з iPhone 11 і новішими моделями, включаючи серію iPhone 17. У Apple обіцяють, що старі смартфони працюватимуть на iOS 27 швидше, ніж на всіх попередніх версіях.

Як встановити iOS 27 на свій iPhone

1. Відкрийте Safari на iPhone та увійдіть на сайт програми бета-тестування Apple. Вам буде запропоновано увійти в систему, використовуйте свій Apple ID та пароль.

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2. Прокрутіть сторінку вниз до розділу Get Started і натисніть на виділене синім посилання "enroll your iOS device".

3. На iPhone перейдіть за шляхом: "Параметри" → "Загальні" → "Оновлення ПЗ" → "Бета-оновлення" → і виберіть "Загальнодоступна бета-версія iOS 27".

Після завантаження операційна система автоматично встановиться, а телефон перезавантажиться. Весь процес займає від 10 до 15 хвилин.

У випадку з iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 та visionOS 27 порядок дій аналогічний.

Додамо, що перед встановленням нової iOS рекомендується створити резервну копію iPhone. Це необхідно на випадок, якщо щось піде не так під час встановлення, або ви вирішите повернутися до iOS 26.

Одним із головних нововведень iOS 27 стала "розумніша" Siri з підтримкою ШІ. Застарілий голосовий помічник перетворився на окремий додаток у стилі ChatGPT: він може керувати налаштуваннями iOS, шукати інформацію на вашому смартфоні та запам’ятовувати діалоги.

Також Apple серйозно попрацювала над плавністю та швидкодією iOS. Застосунки тепер відкриваються на 30% швидше, а швидкість передачі через AirDrop збільшили на 80%. Ще на прохання користувачів додали повзунок прозорості інтерфейсу Liquid Glass. Більше про вдосконалення iOS 27 можна дізнатися тут.

Фінальна версія iOS 27 вийде у вересні 2026 року – в один день з iPhone 18. Також на осінній презентації очікується анонс нових Apple Watch та iPad. Загалом до кінця року Apple планує випустити понад 15 нових гаджетів.

Раніше інсайдер поділився макетами iPhone 18 Pro у всіх чотирьох кольорах. Помаранчевий колір, який став візитною карткою iPhone 17 Pro, піде у відставку: його місце займе новий бордовий колір "Темна вишня".

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