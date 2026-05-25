Apple готує найнезвичайніший iPhone в історії: на нього вже можна подивитися

Головна особливість – дисплей, який займає всю передню панель без будь-яких переривань.

На YouTube-каналі fpt. інсайдера Джона Проссера, якого Apple судить за витік матеріалів iOS 26, з'явилося відео з рендерами ювілейного iPhone 20. Судячи з них, Купертіно готує один з найрадикальніших редизайнів за всю історію, пише PhoneArena.

Йдеться про модель iPhone 2027 року випуску, яка буде присвячена 20-річчю першого iPhone. Головна ідея пристрою – дисплей, який займає всю передню панель без будь-яких перерв: ні "чубчика", ні "острівця", ні навіть мінімальних отворів під камеру.

За словами інсайдера, інженери Apple хочуть повністю прибрати відволікаючі візуальні елементи з екрану і домогтися ефекту "суцільного скла", де зображення плавно перетікає до самих країв корпусу. При цьому екран повинен не просто бути безрамковим, а візуально зливатися з корпусом пристрою.

Відео дня

Окремо зазначається, що Apple розглядає варіант повної відмови від Dynamic Island, який вперше з'явився в iPhone 14 Pro як заміна "чубчика". У новому поколінні йому просто не залишиться місця: фронтальні технології (включно з Face ID) планується заховати під екран.

Цікава деталь на рендерах – подвійна камера на задній панелі в стилі iPhone Air, хоча в останніх флагманах Apple використовується 3 сенсори. Замість фізичних кнопок з боків встановлять сенсорні з вібровіддачею.

У технічній частині теж очікуються серйозні зміни. Літій-іонний акумулятор поступиться місцем кремній-анодному, що дозволить збільшити ємність без зростання розмірів і, відповідно, продовжити час автономної роботи. Окремо обговорюється перехід на високошвидкісну пам'ять HBM.

За інформацією інсайдера, Apple свідомо пропустить назву "iPhone 19" і відразу перейде до iPhone 20, приурочивши це до 20-річного ювілею оригінального смартфона.

До цього Проссер ділився якісними рендерами iPhone Fold, дебютного складаного телефону Apple. Пристрій буде виконаний у форматі "книжки", як Samsung Galaxy Z Fold, але з унікальними "квадратними" пропорціями.

Нагадаємо, наступного місяця Apple представить iOS 27, яка стане першою мобільною операційною системою, орієнтованою на складаний формат.

Вас також можуть зацікавити новини: