Відразу декілька провідних китайських брендів планували зробити свої версії тонких смартфонів, але відмовилися від цієї ідеї.

ЗМІ з посиланнями на джерела в галузі повідомляють, що крупні китайські виробники смартфонів почали згортати свої проєкти з розробки тонких смартфонів. Всьому виною – провал iPhone Air і Samsung Galaxy S25 Edge.

У ринкових звітах стверджується, що Apple різко скорочує виробництво iPhone Air через низький попит, а Samsung і зовсім згорнула лінійку "Edge" лише через п'ять місяців після запуску.

У результаті Xiaomi, Vivo, Oppo та інші компанії, які планували подібні моделі, тепер скасовують їх або ставлять розробку на паузу – навіть незважаючи на успіхи iPhone Air в Китаї. Попиту з Піднебесної недостатньо, у зв'язку з чим основні постачальники Apple вже скоротили виробництво до мінімуму.

Відео дня

Джерело каже, що основна складність для китайських виробників полягає в проектуванні смартфонів, тонших за 6 мм. Такі габарити серйозно обмежують компонування внутрішніх елементів, через що неминуче страждають і камери, і акумулятор.

Нагадаємо, досягнення надтонкого корпусу 5,6 мм в iPhone 17 Air вимагало цілої низки компромісів. Апарат отримав батарею меншої ємності і лише одну основну камеру, але при цьому зберіг цінник у 1000 доларів.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що Apple все ще збирається робити iPhone Air 2, незважаючи на провал першої моделі. Головною зміною стане поява надширококутної камери на 48 Мп, яка доповнить основний модуль 48 Мп, аналогічно базовому iPhone 17.

Тим часом батареї смартфонів ось-ось досягнуть ще одного важливого рубежу. Провідні китайські виробники вже готуються до випуску мобільних пристроїв з акумуляторами на 12 000 і 15 000 мАг.

Вас також можуть зацікавити новини: