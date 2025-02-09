Примітно, що в топ не потрапив жоден сучасний смартфон Apple.

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu підбили підсумки січня, визначивши пристрої на iOS з найбільшим рівнем задоволеності користувачів. У першій десятці по п'ять моделей iPad і iPhone.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то лідером симпатій став iPhone 12 mini. За ним іде iPhone 7 – цій моделі вже понад вісім років, а вона все ще в строю і непогано справляється з побутовими завданнями. Трійку лідерів замикає iPhone SE (2020). На 4 і 5 місці, нарешті, iPhone 7 Plus і iPhone 8.

Судячи з усього, більшість користувачів досі не можуть змиритися з модою на "лопати", тому так трепетно ставляться до цих компактних моделей. Плюс, у випадку з iPhone 12 mini і iPhone SE (2020) для них досі виходять актуальні версії iOS.

Відео дня

Безумовним же лідером у "народному" рейтингу Apple є iPad Pro 2 з 10,5-дюймовим екраном. Цьому планшету вже понад шість років, але для багатьох він залишається основним домашнім планшетом, і оновлюватися поки вони не бачать сенсу.

Примітно, що в топі не виявилося жодного актуального пристрою Apple. Найбільш "новим" смартфоном став iPhone 12 mini 2020 року, а планшетом – iPad Air 2022 року.

Новий компактний iPhone ми вже навряд чи колись побачимо, а ось дешевий iPhone SE 4 може вийти вже наприкінці місяця.

Щодо характеристик, очікується, що новий SE отримає чипсет A18 і 8 ГБ оперативної пам'яті для Apple Intelligence, роз'єм USB-C, Action Button і стане першим пристроєм компанії з фірмовим модемом 5G.

Вас також можуть зацікавити новини: