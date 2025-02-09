Презентація очікується найближчими днями.

Очікується, що презентація iPhone SE 4 (інша назва - iPhone 16E) відбудеться найближчими днями. Дизайн смартфона вже показували на рендерах та у вигляді макетів, а тепер його підтвердив відомий виробник чохлів Spigen.

Новий недорогий смартфон Apple отримає дизайн iPhone 14 – "чубчик" спереду, плоскі бічні грані, тонкі екранні рамки. Кругла кнопка "Додому" залишиться в минулому. Габарити – 146,7 х 7,8 х 1,5 мм.

SE вийде з 6,06-дюймовим OLED-екраном яскравістю до 800 ніт, але залишиться з 60 герцами. Основна камера у смартфона одинарна, зате, за чутками, на 48 Мп. Поруч із датчиком розташований круглий спалах.

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Щодо характеристик, очікується, що новий SE/16E отримає чип A18 і 8 ГБ оперативної пам'яті для Apple Intelligence, роз'єм USB-C, Action Button і стане першим пристроєм компанії з фірмовим модемом 5G.

Марк Гурман з Bloomberg раніше повідомив, що новий "бюджетний" смартфон від Apple буде представлений на тижні 10-14 лютого, а в продаж надійде до кінця місяця. Очікувана ціна новинки – 499 доларів.

Конкурувати такий Айфон буде з Pixel 9a, який очікується в березні – це майже на два місяці раніше, ніж зазвичай. Батарея та екран у нього будуть більшими, ніж у Pixel 8a, а зовні новий смартфон Google сильно відрізнятиметься від попередника.

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