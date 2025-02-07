Huawei Mate 70 Pro+ посів перше місце з вражаючим показником в 99.99% позитивних відгуків.

Бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг смартфонів на базі ОС Android з найбільшим рівнем задоволеності їхніх власників – такий рейтинг ще називається "народним". Тобто він складається з оглядкою не на тести, а на реальні відгуки користувачів.

Варто враховувати, що рейтинг складається на основі відгуків китайських користувачів, тому в ньому є пристрої, доступні поки що тільки на місцевому ринку. Ось десятка найкращих смартфонів на початку 2025 року за оцінками їхніх власників:

Huawei Mate 70 Pro+ (99,99%);

Huawei Pura 70 Pro+ (97,39%);

Honor Magic V2 (97,14%);

Honor Magic 6 Ultimate Edition (97,03%);

Honor GT (95,71%)

Oppo Find N3 (95,33%);

Oppo Find X7 Ultra (94,56%);

Samsung Galaxy S24+ (94,35%);

Samsung Galaxy Z Fold 5 (94,17%).

Xiaomi 15 (94,12%).

Як видно з результатів опитування, перші два місця посідають суперфлагмани Huawei. Через санкції США компанія не може роздобути сучасні чипсети Qualcomm або MediaTek, тому щоб компенсувати це робить наголос на дизайні та фотоможливостях, а також на підтримці супутникового зв'язку, який залишається не універсальною функцією.

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У десятці лідерів, крім інших, можна побачити складані моделі Honor Magic V2, Oppo Find N3 і Galaxy Z Fold 5, виконані в популярному сьогодні форм-факторі книжки. Все це говорить про зростання інтересу користувачів до цього ринку.

Уся перша десятка найбільш продаваних смартфонів у світі складається з iPhone і Samsung Galaxy, йдеться у звіті Counterpoint Research. На вершині рейтингу розташувався базовий iPhone 15, а найпопулярніший Android-смартфон – Galaxy A15 5G.

Раніше найпопулярніший техноблогер у світі, MKBHD, назвав 10 найкращих смартфонів 2024 року. Переможців обирали в різних номінаціях, включно з найкращим дизайном, камерою і "ціною-якістю". Samsung Galaxy S24 Ultra переміг у головній номінації.

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