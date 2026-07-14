Експерти назвали 5 найкращих смартфонів із топовим чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Це найпотужніший на сьогодні мобільний чип Qualcomm, який забезпечує високий рівень продуктивності та енергоефективність.

Якщо вам потрібен найпотужніший Android-смартфон без компромісів, варто звернути увагу на пристрої з Snapdragon 8 Elite Gen 5. Це найпотужніший мобільний чип Qualcomm на цей момент, який забезпечує високу швидкість роботи, енергоефективність, підтримку "важких" ігор та сучасні функції штучного інтелекту.

Експерти порталу Gizmochina порадили 5 найкращих смартфонів із Snapdragon 8 Elite Gen 5. До списку увійшли моделі Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus та RedMagic, які вирізняються не лише швидкістю, а й екранами, камерами та автономністю.

Samsung Galaxy S26 Ultra

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Samsung S26 Ultra називають універсальним вибором для більшості користувачів. Смартфон отримав один із найкращих AMOLED-дисплеїв на ринку, камеру з основним сенсором на 200 Мп, тривалу програмну підтримку та фірмові функції Galaxy AI.

Пристрій працює на кастомізованому чіпі Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, який працює на вищій швидкості, ніж звичайна версія.

Oppo Find X9 Ultra

Друге місце в рейтингу посів Oppo Find X9 Ultra, який робить ставку на автономність і фотозйомку. Однією з головних особливостей моделі стала батарея на 7050 мАг, якої при звичайному використанні вистачає на два дні без підзарядки.

Не менш вражає й камера. Основний блок включає два 200-Мп і два 50-Мп сенсори, що дозволяє отримувати деталізовані фото та якісне відео практично за будь-якого освітлення.

Xiaomi 17 Ultra

До списку найкращих також увійшов Xiaomi 17 Ultra. Смартфон оснащений передовим процесором Snapdragon, просунутою системою камер Leica та вражаючою автономністю з швидкою зарядкою від 0 до 100% за 45 хвилин.

Найсильнішою стороною Xiaomi залишається система камер, що забезпечує високу деталізацію, точну передачу кольорів і хорошу різкість знімків. Смартфон здатний записувати відео у роздільній здатності 8K, а перископічний телеоб'єктив підтримує безперервний оптичний зум від 3,2 до 4,3 раза.

OnePlus 15

OnePlus 15 є одним із найдоступніших флагманів із Snapdragon 8 Elite Gen 5. Незважаючи на нижчу ціну, модель отримала технічні характеристики рівня флагманів. Вона оснащена 6,78-дюймовим LTPO AMOLED-екраном із частотою 165 Гц, потрійною камерою на 50 Мп та акумулятором на 7300 мАг.

Автономності OnePlus вистачає більш ніж на добу активного використання, а завдяки швидкій зарядці 120 Вт акумулятор можна зарядити за пів години.

RedMagic 11S Pro

Любителям мобільних ігор автори рейтингу рекомендують звернути увагу на RedMagic 11S Pro. Смартфон працює на розігнаній версії процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, а також оснащений додатковим ігровим чіпом RedCore R4, який відповідає за сенсорну реакцію, аудіо та вібровіддачу.

Щоб уникнути перегріву, телефон оснащений вбудованим турбовентилятором зі швидкістю 24 000 об/хв, гібридною системою охолодження з рідким металом та випарною камерою площею 13 116 мм². Крім того, на бічній грані передбачені сенсорні ігрові тригери.

Раніше бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг Android-смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Найвигідніший для покупки флагман продає iQOO, а в бюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

УНІАН зібрав топ-5 найкращих смартфонів вартістю до 10 000 грн. Незважаючи на низьку ціну, багато з них мають швидкі екрани, великі батареї та тривалу програмну підтримку.

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