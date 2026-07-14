Експерти назвали 5 найкращих смартфонів із топовим чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Якщо вам потрібен найпотужніший Android-смартфон без компромісів, варто звернути увагу на пристрої з Snapdragon 8 Elite Gen 5. Це найпотужніший мобільний чип Qualcomm на цей момент, який забезпечує високу швидкість роботи, енергоефективність, підтримку "важких" ігор та сучасні функції штучного інтелекту.

Експерти порталу Gizmochina порадили 5 найкращих смартфонів із Snapdragon 8 Elite Gen 5. До списку увійшли моделі Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus та RedMagic, які вирізняються не лише швидкістю, а й екранами, камерами та автономністю.

Samsung Galaxy S26 Ultra

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Експерти назвали 5 найкращих смартфонів із топовим чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Samsung S26 Ultra називають універсальним вибором для більшості користувачів. Смартфон отримав один із найкращих AMOLED-дисплеїв на ринку, камеру з основним сенсором на 200 Мп, тривалу програмну підтримку та фірмові функції Galaxy AI.

Пристрій працює на кастомізованому чіпі Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, який працює на вищій швидкості, ніж звичайна версія.

Oppo Find X9 Ultra

Експерти назвали 5 найкращих смартфонів із топовим чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Друге місце в рейтингу посів Oppo Find X9 Ultra, який робить ставку на автономність і фотозйомку. Однією з головних особливостей моделі стала батарея на 7050 мАг, якої при звичайному використанні вистачає на два дні без підзарядки.

Не менш вражає й камера. Основний блок включає два 200-Мп і два 50-Мп сенсори, що дозволяє отримувати деталізовані фото та якісне відео практично за будь-якого освітлення.

Xiaomi 17 Ultra

Експерти назвали 5 найкращих смартфонів із топовим чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

До списку найкращих також увійшов Xiaomi 17 Ultra. Смартфон оснащений передовим процесором Snapdragon, просунутою системою камер Leica та вражаючою автономністю з швидкою зарядкою від 0 до 100% за 45 хвилин.

Найсильнішою стороною Xiaomi залишається система камер, що забезпечує високу деталізацію, точну передачу кольорів і хорошу різкість знімків. Смартфон здатний записувати відео у роздільній здатності 8K, а перископічний телеоб'єктив підтримує безперервний оптичний зум від 3,2 до 4,3 раза.

OnePlus 15

Експерти назвали 5 найкращих смартфонів із топовим чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

OnePlus 15 є одним із найдоступніших флагманів із Snapdragon 8 Elite Gen 5. Незважаючи на нижчу ціну, модель отримала технічні характеристики рівня флагманів. Вона оснащена 6,78-дюймовим LTPO AMOLED-екраном із частотою 165 Гц, потрійною камерою на 50 Мп та акумулятором на 7300 мАг.

Автономності OnePlus вистачає більш ніж на добу активного використання, а завдяки швидкій зарядці 120 Вт акумулятор можна зарядити за пів години.

RedMagic 11S Pro

Експерти назвали 5 найкращих смартфонів із топовим чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Любителям мобільних ігор автори рейтингу рекомендують звернути увагу на RedMagic 11S Pro. Смартфон працює на розігнаній версії процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, а також оснащений додатковим ігровим чіпом RedCore R4, який відповідає за сенсорну реакцію, аудіо та вібровіддачу.

Щоб уникнути перегріву, телефон оснащений вбудованим турбовентилятором зі швидкістю 24 000 об/хв, гібридною системою охолодження з рідким металом та випарною камерою площею 13 116 мм². Крім того, на бічній грані передбачені сенсорні ігрові тригери.

Раніше бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг Android-смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Найвигідніший для покупки флагман продає iQOO, а в бюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

УНІАН зібрав топ-5 найкращих смартфонів вартістю до 10 000 грн. Незважаючи на низьку ціну, багато з них мають швидкі екрани, великі батареї та тривалу програмну підтримку.

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