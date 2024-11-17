Йдеться про дисплеї на квантових точках, завдяки чому картинка виходить помітно яскравішою.

У мережі звернули увагу на цікаву особливість нових MacBook Pro (M4), про яку не розповіла ні сама Apple, ні автори перших оглядів. Йдеться про дисплеї на квантових точках.

Apple називає екрани нових MacBook Pro фірмовим терміном Liquid Retina XDR. Як і в попередниках, у них використовуються матриці mini-LED, але вперше виробник застосував у них шар квантових точок замість червоної фосфорної плівки (KSF), каже засновник і генеральний директор Display Supply Chain Consultants Росс Янг.

Завдяки цьому переходу дисплеї нових MacBook Pro пропонують поліпшену передачу кольору і підвищене реагування, ніж попередники. Зазначається, що унікальну версію плівки отримали всі екрани MacBook Pro (M4), включно з моделями з нанотекстурованим покриттям.

Технологія квантових точок уже кілька років використовується в дисплеях високого класу. Наприклад, Samsung і Sony виробляють такі екрани і телевізори QLED.

Поки незрозуміло, чи використовує Apple цю технологію і в прийдешніх MacBook Air, реліз яких намічено на весну 2025-го. А тим часом, за чутками, повноцінний OLED-дисплей у MacBook Pro доведеться чекати до 2026 року.

Apple стверджує, що всі процесори M4 набагато енергоефективніші, тому нові "прошки" здатні протриматися до 24 годин від одного заряджання, що є рекордом на сьогодні. Вартість базового MacBook Pro не змінилася і склала 1599 доларів.

Разом із флагманськими ноутбуками Apple також представила iMac M4, Magic-аксесуари з USB-C і Mac mini 2024 – свій найменший комп'ютер. А ще раніше відбувся анонс нового компактного iPad mini.

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