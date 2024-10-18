Планшет показав продуктивність нижчу, ніж iPhone 15 Pro Max, попри те, що обидва пристрої оснащені одним і тим же чипсетом.

У базі даних Geekbench засвітився представлений напередодні iPad mini 7-го покоління з A17 Pro. Планшет показав продуктивність нижчу за торішній iPhone, попри те, що обидва пристрої оснащені одним і тим самим чипсетом, пише Wccftech.

В одноядерному тесті iPad mini 7 видав 2817 балів, а в багатоядерному – 6982 бали. 15 Pro Max показує близько 2932 і 7292 очок відповідно. Тобто варіант A17 Pro в iPad mini слабкіший за той що використовується в iPhone 15 Pro, на 4%.

За кількістю ядер центрального процесора (шість) і частотами (3,78 ГГц) процесори обох девайсів ніяк не відрізняються. Але, як з'ясувалося, Apple урізала графічний процесор: процесор оснащується п'ятьма ядрами GPU замість шести в iPhone 15 Pro і 15 Pro Max.

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У Wccftech запропонували, що планшет міг показати себе трохи гірше через старішу версію iOS 18. На протестованому iPad mini 7 було встановлено iOS 18, а на iPhone 15 Pro Max – iOS 18.0.1. Раніше фахівці виявили, що оновлення з iOS 17 на iOS 18 знижує частоту процесора пристрою для збільшення автономності.

За заявами Apple, iPad mini 7 на 30% швидший за шосте покоління, а також удвічі швидший у завданнях, пов'язаних зі штучним інтелектом і машинним навчанням. Також пристрій підтримує роботу зі стилусом Pencil Pro.

До кінця 2024 року Apple також має випустити перші комп'ютери Mac на базі M4. Але, за інформацією Bloomberg, Mac mini M4 стане єдиним із прийдешніх девайсів, який отримає помітні зміни в дизайні.

Про першу презентацію Apple у 2025 році теж уже майже все відомо. На ній представлять MacBook Air з процесором М4, iPad Air і новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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