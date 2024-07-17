100 доларів за 1 ТБ: Xiaomi випустила новий портативний SSD-накопичувач

Пристрій розміром з невеликий блокнот передає фільм у 4K вагою 30 ГБ всього за хвилину.

Xiaomi випустила оновлену версію свого зовнішнього SSD, який з'явився в асортименті продуктів компанії у 2022 році. Дизайн портативного накопичувача злегка освіжили і прокачали одну з головних характеристик, пише GizmoChina.

Головною зовнішньою відмінністю став логотип компанії, що з'явився на передній панелі, і розширення робочого температурного діапазону. В іншому SSD Xiaomi зберіг свій гладкий дизайн із корпусом з алюмінієвого сплаву.

Що стосується характеристик, то він, як і раніше, пропонує місткість 1 ТБайт, а модуль пам'яті видає швидкість на послідовне читання і запис близько 2 ГБ/cек – пристрій розміром з невеликий блокнот передає 4К-фільм всього за хвилину. Підтримка протоколів залишилася широкою: USB 3.2 Gen2×2, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 і USB 2.0.

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SSD Xiaomi можна використовувати з гаджетами під управлінням Windows, macOS, Android і Linux Ubuntu. Він уже надійшов у продаж у Китаї і пропонується за 800 юанів (~4200 грн). Про продажі в інших країнах поки що не повідомляється, але поява SSD на AliExpress це тільки питання часу.

Нагадаємо, 19 липня Xiaomi проведе велику літню презентацію, на якій покажуть нові розкладачки, найпотужніший Android-смартфон у світі, Redmi K70 Ultra, смарт-годинник фітнес-трекер і нові бездротові навушники.

А вже в жовтні 2024 року вийде флагманська серія Xiaomi 15. Відомо, що смартфони першими на ринку отримають процесор Snapdragon 8 Gen 4 і захист IP69. А відмітною особливістю Pro-моделі буде поліпшена потрійна камера на 50 Мп.

Також у мережі з'явилася інформація, що компанія Xiaomi дозволить своїм користувачам відключати рекламні матеріали в системних додатках смартфона за допомогою однієї кнопки. Нову функцію виявили в бета-версії прошивки HyperOS.

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