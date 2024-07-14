Презентація очікується до кінця липня, але вже підтверджено ключові характеристики і дизайн.

Китайський бренд Xiaomi офіційно підтвердив, що випустить свій свіжий флагман до кінця місяця. Девайс під назвою Redmi K70 Ultra (він же Redmi K70 Extreme Edition) виявиться потужним апаратом і запропонує "найкращі ігрові можливості".

Згідно з рекламними матеріалами, новинка вийде в трьох кольорах: чорному, білому і фіолетовому. Щодо дизайну, все стандартно: прямокутний блок ззаду, чотири шайби для камер і спалаху, пласкі грані та плоский дисплей з тонкою рамкою і вирізом для фронталки. Корпус отримає захист від води і пилу IP68.

Також було підтверджено, що Redmi K70 Ultra першим у світі отримає дисплей нового покоління 1,5K C8+, що забезпечує найкращий захист очей у галузі. Ще смартфон матиме акумулятор 5500 мАг зі швидкою зарядкою 120 Вт, основну камеру на 50 Мп із сенсором Sony IMX906 і OIS, до 24 ГБайт ОЗП і накопичувач об'ємом до 1 ТБ,

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За даними Xiaomi, в AnTuTu смартфон вибиває 2 382 780 балів – і це новий рекорд. Таким чином, на момент виходу це буде найпотужніший Android-смартфон на ринку. Як стверджує виробник, Redmi K70 Ultra буде "демоном продуктивності" і зможе забезпечувати ігровий процес у Genshin Impact у режимі 1.5K+120 Гц.

Офіційна презентація Redmi K70 Ultra відбудеться 19 липня. Разом із ним анонсують Xiaomi Mix Fold 4 і Xiaomi Mix Flip, який стане першим смартфоном виробника у форм-факторі "розкладачки".

Раніше з'явилася інформація, що Xiaomi дозволить своїм користувачам відключати рекламні матеріали в системних додатках смартфона за допомогою однієї кнопки. Нову функцію виявили в бета-версії прошивки HyperOS.

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