Презентація новинок очікується вже цього тижня.

Компанія Xiaomi офіційно підтвердила, що її нові складані смартфони – Mix Fold 4 і Mix Flip– будуть представлені 19 липня. За лічені дні до анонсу в мережі з'явилися фотографії пристроїв і частина їхніх характеристик.

Xiaomi Mix Fold 4, на відміну від попередника, буде оснащений трьома камерами, при цьому логотип Leica нікуди не подівся. Судячи з картинки, основна камера отримає перископічний модуль і підтримуватиме 100-х зум. Зовнішній екран оснастять отвором для селфі-камери.

У плані начинки, смартфон отримає процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ ОЗП / 1 ТБ накопичувача, акумулятор 5000 мАг і найтонший корпус на ринку. Інсайдери також зазначають, що Mix Fold 4 стане першою моделлю Mix Fold від Xiaomi, яку запустять по всьому світу, а не тільки в Китаї.

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За словами аналітиків, найголовніше, що стримує Xiaomi від збереження домінування Samsung у сегменті складних апаратів – рішення бренду продавати "розкладачки" тільки на домашньому ринку.

Також Xiaomi готує до анонсу свою першу "розкладачку" в стилі Samsung Galaxy Flip. Пристрій називатиметься Xiaomi Mix Flip. Дизайном він навряд чи когось здивує – це класична "розкладачка" з двома круглими модулями на тильній частині.

Цей смартфон також отримає найпотужніший процесор Snapdragon 8 Gen 3, підтримку бездротової зарядки, а корпус буде захищений від води і пилу. Є також інформація про наявність двостороннього супутникового зв'язку.

Разом з Mix Flip і Mix Fold 4 на презентації 19 липня Xiaomi представить Redmi K70 Ultra, який ще до анонсу став найпотужнішим телефоном в AnTuTu.

А вже в жовтні 2024 року вийде флагманська серія Xiaomi 15. Відомо, що смартфони першими на ринку отримають процесор Snapdragon 8 Gen 4 і захист IP69. А відмінною особливістю Pro-моделі буде поліпшена потрійна камера на 50 Мп.

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