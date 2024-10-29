Браслет отримав 60 Гц-екран, автономність у 18 днів і захист від води та пилу.

Дочірня компанія Xiaomi Redmi представила наддешевий фітнес-браслет Redmi Smart Band 3. Новинка вже продається в Китаї за $22 і скоро приїде на міжнародний ринок.

Однією з головних особливостей аксесуара став прямокутний 1,47-дюймовий TFT-дисплей з роздільною здатністю 172×320 пікселів і частотою оновлення 60 Гц. Браслет виготовлено з пластику, його захищено від потрапляння всередину води та пилу. Розміри становлять 45,9×26,94×9,99 мм, вага – 16,5 г.

Redmi Smart Band 3-го покоління отримали оновлений ремінець: якщо раніше він був єдиним, то зараз ремінці кріпляться з двох сторін на універсальні замки. Кількість типів тренувань зросла до 50, також з'явилася підтримка Bluetooth 5.3.

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Браслет живе близько двох тижнів, чим трохи програє Mi Band 9 у плані автономності. Батарея місткістю 300 мАг заряджається до 100% за 2 години. В іншому аксесуар мінімально відрізняється від інших трекерів – він вміє вимірювати пульс, рівні кисню в крові та стресу, а також відстежувати менструальні цикли і показники сну.

Фітнес-браслет доступний у чорному та бежевому кольорах. Він уже продається в Китаї за ціною 159 юанів (~900 грн). Для порівняння, головний конкурент в особі Xiaomi Smart Band 9 коштує 249 юанів (~1400 грн).

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