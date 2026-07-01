Samsung назвали точну дату відключення свого месенджера

Епоха фірмового месенджера від південнокорейського гіганта добігла кінця. Компанія Samsung ставить крапку у чотирирічному процесі переходу на нові стандарти зв'язку.

Вже 6 липня 2026 року додаток Samsung Messages повністю припинить свою роботу на пристроях Galaxy. Виробник почав готувати підґрунтя для цього кроку ще влітку 2024 року, переставши попередньо встановлювати програму на нові моделі смартфонів і зробивши дефолтним інструментом Google Messages.

Тепер користувачам, які досі залишалися вірними старому софту, офіційно дали лише тиждень на перенесення своїх чатів, пише видання PCW.

Про намір остаточно згорнути підтримку Samsung Messages у липні компанія оголосила ще навесні. Наразі всередині самого додатка з'явилося чітке попередження з конкретною датою дедлайну – 6 липня.

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Після цієї дати функціонал програми буде обмежено до критичного мінімуму:

Користувачі більше не зможуть надсилати та отримувати повсякденні повідомлення через цей інтерфейс. Застосунок залишиться активним виключно для керування контактами в екстрених ситуаціях (SOS-повідомлення). Можливість завантажити або оновити додаток у магазинах софту буде повністю заблокована.

Радикальні зміни не торкнуться власників застарілих смартфонів. Пристрої, які працюють під керуванням операційної системи Android 11 або старіших версій, продовжуватимуть функціонувати зі старим додатком у звичному режимі.

Як здійснити перехід в один клік

Щоб користувачі не втратили зв'язок у день відключення, розробники максимально спростили процес міграції. У верхній частині списку діалогів Samsung Messages закріплено спеціальне сповіщення з кнопкою "Switch now" ("Перейти зараз"). Достатньо зробити кілька тапів, щоб перенести історію повідомлень та призначити Google Messages основним додатком для SMS та RCS за замовчуванням.

Єдиний стандарт та критика монополії

Завдяки цьому рішенню продукт від Google стає єдиним загальнодоступним та офіційно підтримуваним додатком на платформі Android, який повноцінно працює із сучасним протоколом передачі даних RCS (Rich Communication Services).

Попри те, що програма від Google пропонує користувачам значно ширший та сучасніший набір функцій (просунуте шифрування, обмін медіа високої якості, індикатори набору тексту), частина спільноти сприйняла цю новину скептично. Експерти та профільні юзери висловлюють розчарування через те, що Android поступово втрачає свою колишню гнучкість та відкритість, заганяючи користувачів у рамки відсутності альтернатив, де залишається лише один безальтернативний офіційний інструмент для текстової комунікації.

Що нового на ринку смартфонів

Експерти профільного видання TechRadar актуалізували свій рейтинг топових Android-смартфонів, визначивши пристрої, які на сьогодні демонструють найкращі показники продуктивності, якості зйомок, часу автономної роботи та балансу ціни і функціонала.

Абсолютним лідером 2026 року став OnePlus 15. Цей гаджет став першим за останні роки, якому журналісти видання присудили найвищу оцінку – п'ять зірок. Оглядачі акцентували на бездоганному поєднанні флагманських технічних характеристик та винятково плавної роботи інтерфейсу.

Апаратну основу смартфона становить передовий чіпсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, який наразі є найпродуктивнішою платформою для екосистеми Android. Процесор функціонує в тандемі з 12 або 16 ГБ високошвидкісної оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X Ultra+. Проте головною фішкою моделі став акумулятор ємністю 7300 мАг – у межах реальних тестувань смартфон продемонстрував вражаючу автономність, витримавши близько трьох діб роботи на одному заряді.

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